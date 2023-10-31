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Alex-IT
ЧВК «Вагнер» войдёт в ряды Росгвардии и вернётся в зону СВО
В России издавна идёт традиция запутанных законов, и юридических хитросплетений. На примере ЧВК «Вагнер», мы узнали от руководства страны, что формально их нет, но бюджетные средства на их обеспечение выделялись и награды отличившиеся бойцы получали. Теперь стало известно продолжение этой интригующей истории.

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Напомним, что после похода на Москву, с целью общения с армейским руководством и в итоге признанного мятежным, ЧВК Вагнер претерпела некоторую реорганизацию и частично передислоцировалась в Белоруссию. Как сообщали российские СМИ, часть вагнеровцев отказались идти в столицу на переговоры и перешли в подразделения добровольцев и министерства обороны.


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Затем были операции на Африканском континенте, вплоть до загадочной гибели Евгения Пригожина, с его заместителем и телохранителями в авиакатастрофе. Когда экспертиза показала, что на борту самолёта были взрывы гранат, а пассажиры якобы принимали наркотические средства.

Свежие новости

С того времени, о ЧВК «Вагнер» было очень мало новостей, большая часть из которых приходила из Африки. И вот на днях стало известно, что группа «Вагнера» входит в состав Росгвардии (якобы, чтобы не относится к министерству обороны, с которым у них не сложились отношения). Об этом сообщают ресурсы близкие к ЧВК, поскольку единого новостного СМИ у них пока нет. Имеется лишь официальный телеграм-канал ЧВК «Вагнер» по трудоустройству, который новостями не занимается.

Также стало известно, что бойцы «Вагнера» вскоре снова вернутся в зону СВО и уже успели объявить дополнительный набор. Параллельно отзываются бойцы из отпусков и резерва. Сейчас (по неподтверждённым данным) набираются все категории граждан, включая участвовавших в проектах «К» (заключённые из колоний) и «Амбрелла» (граждане, имеющие различные заболевания крови), а также иностранцы. Возраст претендентов должен варьироваться от 20 до 55 лет, плюс они должны быть физически здоровые, не должны быть в розыске и иметь непогашенную судимость.

Как сообщается, теперь весь личный состав «Вагнера» заключает дополнительный контракт с Росгвардией. Но при этом, вся структура, ранее действующая в ЧВК, включая порядок работы, командиров, и прочие моменты остаются прежними, в этом никаких изменений не ожидается.

Также, кроме зоны СВО, группа «Вагнера» продолжит выполнение задач в Белоруссии и Африке. Для них начали строительство новой базы на территории одного из новых регионов, но где именно, пока не уточняется.

Расформирование базы ЧВК в Молькино

Ранее стало известно, что в Молькино (Краснодарский край) «Вагнер» уже не вернется. Напомню, что вагреновцы 17 июля 2023 года записывали видеообращение (опубликовав его на одном из телеграм-каналов), в котором заявили, что 30 июля база в Молькино под Горячим Ключом закрывается и передислоцируется в новый район.

Новая база в зоне СВО и обновлённые правила приёма в ЧВК

Подписывается контракт в первый же день после утверждения бойца на должность. Есть обязательное обучение в течение одного месяца. Оплата труда прежняя, и переводится также на карту. В период нахождения в лагере (обучения) платят 80 тысяч рублей, за месяц длительной командировки с невысокой вероятностью боевых действий уже 170 тысяч, а за участие в боевых действиях 240 тысяч рублей. По сравнению с иностранными ЧВК довольно скромно, но есть бесплатное лечение и бесплатное протезирование в случае ранения. Всё обеспечение, лечение и реабилитация полностью, как у Росгвардии. Также особо подчёркивается, что подразделения и отдельные бойцы, перешедшие на службу в Министерство обороны или добровольческие отряды, подчиняющиеся военным, назад уже не принимаются. Напомню, что у военных рядовой боец получает примерно 204 тысячи рублей (сейчас сумма может отличаться в разных подразделениях, поскольку ещё были выплаты от регионов, откуда призывался боец) за участие в боевых действиях, а не 240 тысяч, как в ЧВК.

А уход под крыло Росгвардии связывают с разрешением Госдумы, чтобы Росгвардия могла иметь в своем составе различные добровольческие формирования, коим и стал Вагнер».

Выводы

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Интересная в итоге получилась ситуация. ЧВК «Вагнер» юридически полностью так и не признали (поскольку ЧВК и добровольческое формирование – немного разные поянтия), хотя государство его бойцам и деньги на питание выделяло и награды вручало. А теперь военное по сути подразделение подчиняется полиции, у которой ни артиллерии, ни тяжёлой бронетехники пока ещё нету. Интересно, как будет решаться вопрос со снарядами в ЧВК, также как при Пригожине или оперативней.

#сво #пригожин #вагнер #чвк вагнер #чвк #евгений пригожин #росгвардия
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