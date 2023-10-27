Семимильными шагами развивается не только Китай, например, недавно Южная Корея представила прототип собственного танка NG-MBT. Рассмотрим, что он из себя представляет.

Как стало известно, впервые прототип необычного футуристического танка NG-MBT показали в 2022 году, но теперь его разработчик (южнокорейская компания Hyundai Rotem) поделился целым рядом интересных подробностей по своему проекту.

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Прототип футуристического танка NG-MBT.

Ранее у Южной Кореи уже был и успешно применяется до сих пор ОБТ (Основной боевой танк) K2 (Black Panther). Причём южнокорейская армия заказывает уже 4-ю партию этих танков. Но сегодня ему на замену уже планируется более новая разработка. Поскольку южнокорейское танкостроение «смотрит в будущее», разрабатывая танк, который будет минимум на голову превосходить северокорейские аналоги.

Сообщается, что перспективная машина NG-MBT рассчитывалась как на экипаж из 2 человек, так и из 3, размещённых в корпусе танка, в бронированной капсуле. Поскольку до сих пор не утихают споры между конструкторами, сколько членов экипажа необходимо для грамотного распределения длительной нагрузки. Хотя сейчас многие операции выполняет автоматика, присутствие человека для её контроля и корректировки всё равно необходимо.

Для расширения кругозора посмотрим небольшой обзор на южнокорейский танк K2 (Black Panther), ставший одним из самых дорогих современных танков.





Интересной стала и компоновка машины. Так башня станет дистанционно управляемой (как у нового американского Abrams X) и расположена будет в задней части танка. А вот силовой агрегат (вероятно будет электрическим) разместится спереди, что повысит защиту экипажа, как на известном израильском танке Merkava. Уточняется, что силовая установка может стать полностью электрической. Она будет основана на водородных топливных элементах, аккумуляторах и паре мощных электродвигателей.

По информации от издания EDR Magazine, мощность двигателей до сих остаётся в секрете. Но учитывая, что заявленная масса танка не превысит 55 тонн, можно с уверенностью сказать, что в целом по весу машина не будет выделяться среди собратьев. Но благодаря этому решению танк получит одно важное преимущество. Его электродвигатели смогут обеспечить максимальный крутящий момент на всех оборотах, и в итоге его ускорение будет больше, чем у конкурентов. А это критически важно при смене позиции после стрельбы.

Также разработчиком запланирована установка резиновых гусениц, позволяющих снизить вес машины и её вибрацию как при перемещении, так и при стрельбе.

В качестве основного вооружения выступит 130-мм пушка с автоматическим заряжанием (что особенно важно при танковой дуэли). Немецкий концерн Rheinmetall (Rheinmetall AG) уже несколько лет занимается разработкой пушки этого калибра и внедрил её в свой ОБТ Panther, анонсированный в 2022 году. Южная Корея старается производить танк полностью из собственных комплектующих, но пока полностью на них перейти не получается.

Вооружение танка NG-MBT и отсек для запуска и посадки дрона.

Также танк имеет боевую станцию с 12,7-мм пулеметом. Рядом с ней расположилась ракетная установка из 2 ПТУР (Противотанковых управляемых ракет), установленных в вертикальной ПУ (Пусковой установке). На крыше машины находится подавитель помех, защищающий танк от беспилотников, а в задней части башни имеется система взлёта и посадки для винтокрылого БПЛА, который должен информировать экипаж о ситуации на поле боя и в случае необходимости корректировать ведение огня.

Стало известно, что выпуск первого полностью действующего прототипа танка пока запланирован на 2030 год.

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