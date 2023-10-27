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Alex-IT
США поставляют в Израиль ранее вывезенные оттуда 155-мм снаряды, предназначенные для Украины
Не зря считается, что в любом современном военном конфликте наравне с разведкой важна логистика. США в ней очень преуспели, перебрасывая через полмира за считанные дни и недели вооружение для 300 тысячной израильской армии.

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Как стало известно, страны блока НАТО с подачи США начали перевозить (военной авиацией) в Израиль ранее отложенные для Украины артиллерийские снаряды калибром 155-мм. Недавно ещё один самолёт с боеприпасами приземлился на израильской авиабазе Неватим.

Оказывается, что предприимчивые евреи ранее успели выделить снаряды для Украины, которые уже были вывезены американцами в Европу, но ВСУ их передавать не спешили (видимо Зеленский недостаточно слёзно их просил). А теперь США вспомнили о своей заначке и начали возвращать её в Израиль, поскольку тем они видимо нужнее. Если верить данным американских СМИ, всего США вывозили из Израиля около 150 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, оформив их в качестве резерва на случай непредвиденной ситуации (видимо подразумевалось окружение Киева российской армией). Но непредвиденная ситуация случилась в другом месте, и теперь Пентагон возвращает боеприпасы назад Израилю, оставив Зеленского без ранее обещанной помощи.

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Выгрузка американских снарядов для Израиля. «Добрые» израильские дети подписывают снаряды.

По информации израильской прессы, на авиабазе Неватим приземлился очередной военно-транспортный самолёт Boeing C-17 "Globemaster III" армии США. Сообщается, что на нём были доставлены для армии обороны Израиля некоторое количество 155-мм артиллерийских снарядов M795 из хранилища на базе "Рамштайн" в Германии.

Также в Пентагоне уже заявили, что США в оперативном режиме начинают доставлять в Израиль зенитные ракеты для системы ПРО (Противоракетной обороны) "Железный купол", противотанковые ракеты и ПТУР, артиллерийские снаряды калибра 155-мм для израильских гаубиц (видимо американского производства). Как высказался официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, США намерены поддерживать Израиль боеприпасами и оружием до самого окончания конфликта, который должен окончится победой Израиля.

Как снаряды транспортируются на самолёте и затем хранятся на складах.

В связи с этим, Украина наоборот остаётся практически без военной помощи. Несмотря на очередные обещания Байдена одновременно помогать сразу обеим странам. Но как уже всем стало понятно, это просто пустые обещания, поскольку у США просто нет на складах необходимых объёмов боеприпасов. А их ВПК не способен их произвести в обозримом будущем. В Киеве это тоже понимают, и пока украинский главнокомандующий Зеленский будет пытаться делать вид, что всё нормально (а возможно уже готовить побег из страны), украинские подразделения начнут всё чаще сдаваться в плен в полном составе.

Сразу поясним, почему так происходит, что США практически забыли про Украину и кинулись помогать Израилю, передавая ему оружие, ранее приготовленное на отправку Киеву. Всё дело в том, что еврейские общины владеют одними из крупнейших мировых банков и СМИ. Таким образом они тесно связаны с американскими олигархами, включая династические браки.

Наглядный график помощи США Украине в миллиардах долларов.

Украина и Израиль, в чём разница между ними

Это наглядный пример, кто для США является настоящим союзником, а кто пушечным мясом для отмывания денег. Поскольку если вспомнить, то на Украину первые месяцы поставлялось только стрелковое вооружение, а уже потом более тяжёлое, да и то морально устаревшее. А в Израиль сразу поставляется полноценная помощь самым современным оружием.

И небольшая мелочь, при таком объёме помощи, западные компании не владеют израильской землёй в плане долгосрочной аренды, как это происходит на Украине. 

Команды чёрных трансплантологов не будут потрошить израильских солдат на органы, для лечения богатых западных пациентов. 

Также Израилю поставляется максимально совместимое между собой вооружение, а не мешанина всякого старья, собранного по всему миру, для которого даже гаечные ключи нужны разные. При этом почему-то израильское руководство не канючит у западных партнёров помощь, как это делает Зеленский.

Сами израильтяне добровольно встают на защиту своей родины, в отличии от украинцев, которых хватают на улицах и отправляют сражаться за удержание у власти киевского режима. Поскольку родину у них Россия не забирает.

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Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

#украина #сша #армия #оружие #израиль #снаряд
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