Итак, представим, что США уже приплыли своим «большим и страшным» боевым флотом в окрестности Сектора Газа. Под окрестностями будем понимать расстояние, достаточное для запуска корабельной авиации и большинства корабельных ракет.

Как стало недавно известно, Пентагон направляет на Ближний Восток две авианосные ударные группы, одиннадцать эсминцев класса «Бёрк», несколько крейсеров класса «Тикондерога», десантные корабли, системы противоракетной обороны THAAD и «Патриот», несколько эскадрилий истребителей, стратегических бомбардировщиков и нераскрытые активы. Сможет ли вся эта военная мощь переломить ход конфликта или окажется абсолютно бесполезной?

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Первая проблема, с которой столкнётся американский флот – это уязвимость самих кораблей. Поскольку они представляют собой очень крупные и довольно неповоротливые мишени, по которым очень сложно промахнуться. А в случае даже одной пробоины, огромный корабль начинает постепенно крениться и уходить на дно.

И тут появляются ещё два фактора. Первый – на кораблях собрано большое количество людей, которых в случае сильного пожара или серии взрывов ожидает массовая гибель. Поскольку если авиацию противника, корабельные системы ПВО ещё смогут вовремя обнаружить и сбить, то вот воздушные или надводные дроны современные радары почти не видят. С чем в зоне СВО уже столкнулись обе стороны конфликта.

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Второй фактор – спасательная операция тонущего корабля, которая с очень большой вероятностью рискует стать элементарной приманкой. Когда будет открыт шквальный огонь по тонущему кораблю и его спасателям. В итоге суммарные потери как в технике, так и в живой силе превысят потери в случае полного затопления одинокого корабля. После нескольких подобных провальных спасательных операций, командование американским флотом издаст патриотичный указ, сутью которого будет: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Но на тот момент потери армии США составят уже несколько тысяч человек.

Вторая проблема – американский ВПК элементарно не рассчитан на затяжную массовую войну. Ярким тому примером стал конфликт в зоне СВО, когда американцам пришлось сначала отдать всю свою старую военную технику, затем организовать её передачу всем членам блока НАТО, чтобы те заказывали у США более новые образцы вооружений. И наконец США пришлось расконсервировать свои военные «кубышки», которые они наполняли почти весь период холодной войны (12 марта 1947 года – 26 декабря 1991 года). Поскольку даже в относительно небольшой зоне СВО, артиллерия ВСУ успевала использовать до 8 000 снарядов в сутки (сейчас, наверное, уже меньше).

И теперь элементарная математика. Армия и ВПК США сначала усиленно снабжают оружием ВСУ, причём началось это снабжение ещё с 2014 года. Затем они (по неподтверждённым данным) снабжали им обе стороны конфликта в арабо-израильском противостоянии, а теперь приплывают своим гигантским флотом.

Можно с некоторой уверенностью сказать, что задержка с отправкой этого самого флота была обусловлена именно отсутствием необходимого количества снарядов и ракет. А не беспокойством о судьбе заложников, как об этом рассказывают в прессе.

Наземная операция силами США

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Отдельно стоит рассмотреть и нюансы наземной операции. Поскольку американская армия имеет довольно слабую пехоту, способную худо-бедно воевать только при условии превосходства в воздухе и артиллерийской поддержке.

А на кораблях много тяжёлой артиллерии не перебросить. Это можно было бы сделать авиацией, но американские самолёты и вертолёты будут активно сбиваться. Поэтому до места назначения долетит максимум половина американского вооружения.

Также в этом конфликте США получат минимальную поддержку от блока НАТО. Поскольку в большинстве её членов очень много арабского населения, которое будет устраивать бунты и погромы, наподобие недавних французских.

Как уже наглядно показала современная история, армия США заметно буксует в случае партизанской войны. Когда в том же Вьетнаме, партизанские отряды использовали подземные сооружения (от длинных и разветвлённых туннелей, до целых подземных лагерей). Если подобная тактика применится и сейчас, то американская армия опять будет к этому не готова.

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Туннели бывают разные, одни сугубо для перемещения пехоты, а другие для военной и строительной техники.

Напомню, что уже сейчас известно о минимум 500 километрах подземных туннелей под Сектором Газа. А учитывая современный уровень развития бурильной техники, они смогут удлиняться на несколько сотен метров в день. Плюс после израильских бомбардировок многие дороги завалены обломками зданий и по ним очень сложно проехать. А в развалины домов – идеальное место для засад на военные колонны и прекрасно подходят для маскировки входов в подземные туннели.

Карта с планом развития московского метро к 2030 году.

В качестве грамотного использования туннелей можно взять пример московского метрополитена. Только у арабского варианта будут большие ветки для перемещения автомобилей и возможно даже бронетехники. А от них уже множество более узких ответвления для вылазок диверсионных отрядов. Там же будут располагаться небольшие столовые и лазареты для оказания медицинской помощи раненным.

Опыт использования ЧВК

Как показал опыт СВО, современные ЧВК (речь как о «Вагнере», так и о европейских и американских частных и не очень компаниях) могут успешно конкурировать не только с регулярной армией, но и с подразделениями спецназа. Причём при наличии опытных инструкторов и методик обучения, очень высокую боеспособность получают даже подразделения, набранные из бывших заключённых.

И самое главное, даже очень активное использование ЧВК (частных военных компаний), с официальной точки зрения не свидетельствует о прямом участии в конфликте определённого государства. Поэтому свои ЧВК создадут и пошлют в зону «новой заварушки» буквально все арабские страны. Причём даже активно сотрудничающие с США и Израилем.

Опыт использования минных полей

Как показали военные конфликты последних лет, особенно в зоне СВО, огромное значение имеют минные поля. Поскольку если раньше их укладывали на глубину 100-150 метров, на что была рассчитана западная техника по их разминированию. То теперь длина минных полей достигает 500 метров и более. Что позволяет выводить из строя инженерные машины для разминирования, оставаясь в относительной недосягаемости огня её прикрытия (сопровождения).

Минимум половина потерь американской армии будет от подрыва на всевозможных минах (от противопехотных, до противотанковых), причём большинство из них будет американского производства…

Опыт использования дронов различных модификаций

В зоне СВО американские инструкторы (и стран блока НАТО) активно применяли надводных и воздушных дронов. Основных их плюсов всего 4:

Их почти не видят радары и их сложно сбивать стрелковым оружием, даже используя скорострельные пулемёты.

Их может строить в большом количестве почти любая страна, у которой есть хотя бы минимальное автомобилестроение.

Быстрое обучение операторов дронов, которыми могут стать женщины и дети.

Многоцелевое использование, когда БПЛА можно использовать для разведки, корректировки огня артиллерии и бронетехники, для диверсий на суше и в море (с морскими дронами), для атаки бронетехники и пехоты противника различными небольшими бомбами.

Для борьбы с дронами есть конечно антидроновые ружья, но у них есть 2 серьёзных минуса. Они зачастую не работают против военных дронов (имеющих специальную защиту), а только против гражданских. И для работы им требуются батареи, которые довольно быстро садятся.

Кратко поясним работу противодронового ружья. Внутри его корпуса находятся различные глушилки, работающие на разных частотах и забивающие дронам каналы управления, передачи видеопотока и сигналы GPS. Питание ружья, как правило, осуществляется от аккумуляторной батареи. Поражённый таким ружьём беспилотник либо «слепнет» и падает, либо теряет сигнал управления и приземляется вблизи точки поражения в автоматическом режиме.

Репутация США на мировой арене

На самом деле это один из важнейших моментов, поскольку США после окончания Второй мировой войны постоянно где-то воевали или снабжали оружием одну из сторон военного конфликта (а зачастую и обе стороны). Даже было подсчитано, что от рук американской армии погибло более 11 миллионов мирных жителей. А если учесть, что у арабского населения большие семьи, и многие арабы потеряли в этих войнах кото-то из родных. А потом десятилетиями впитывали ненависть к американской армии буквально с молоком матери.

Наглядный показатель «миролюбивости» внешней политики США за недолгую историю этого государства.

Учитывая всё это американских солдат ожидает незавидная участь. Им придётся столкнутся со всей накопившейся ненавистью, которую внешняя политика США активно накапливала несколько десятилетий. А выльется это в повторение вьетнамских зверств, с отрезанием голов пленным и изощрёнными пытками. Поскольку США никогда не соблюдали военные конвенции, которые сами же навязывали всему миру. Стоит вспомнить хотя бы их секретные тюрьмы по всему миру, в которых американские военные занимались пытками заключённых. Теперь за всё это придётся отвечать обычным американским солдатам и офицерам…

США - это реальный прототип Мордора из «Властелина колец».

Экономический кризис в США

Хотя об этом и не принято говорить, но в США сейчас в разгаре экономический кризис. Поскольку американское правительство не так давно не смогло даже заплатить проценты по американскому госдолгу. Для чего опять пришлось включать печатный станок, что усилило и без того высокую инфляцию.

А в случае прямых военных действий США будет тратить огромные средства (например, в Ираке они тратили около 300 миллионов долларов в сутки). Поскольку всей их военной технике нужно будет топливо, которое придётся привозить издалека или покупать у соседних с Израилем стран.

Кстати, многие арабские страны, особенно добывающие нефть, будут специально неофициально посылать в зону конфликта свои ЧВК, вынуждая США покупать у них всё больше топлива.

Плюс уже сейчас американская армия столкнулась с нехваткой кадров, причём в мирное для себя время. А что будет, если они начнут терять минимум по сотне человек ежедневно. Тогда им придётся заманивать новобранцев повышенными боевыми выплатами, на которые у них опять же не будет денег.

Выводы

Современные войны уже не выигрываются большими и неповоротливыми армиями, как показала современная история. А армии США и Израиля не могут похвастаться особой мобильностью и скоординированностью небольших подразделений. Поскольку первые банально не умеют воевать автономно, в отрыве от поддержки с воздуха и превосходства в артиллерии. А вторые, несмотря на многолетний опыт противостояния в Секторе Газа, показали свою крайне низкую боевую подготовку и некомпетентность израильского командования.

Стоит отметить и грамотную политику арабской стороны конфликта. Арабы на весь мир освещают результаты бомбардировок Сектора Газа. В итоге, смогли настроить против Израиля арабское население всего мира. Арабы догадывались, что США выступят на стороне Израиля, и ждали момента, пока те поставят большую часть скопившегося у них оружия на Украину.

Также члены ХАМАС напали на Израиль 7 октября не просто так, это была суббота, выходной день для большинства евреев. Что позволило без особых проблем преодолеть израильскую защиту и даже захватить несколько военных баз и кучу техники.

Руководители ХАМАС знают и свои слабые стороны: отсутствие тяжёлого вооружения, запасов топлива и экипажей для бронетехники. В итоге большая часть бронетехники была просто уничтожена, а не использована против израильской армии. Но после вступления в конфликт Египта и других арабских стран, появятся специальные обучающие лагеря и захваченную технику на тягачах начнут свозить в специальные подземные бункеры, где будут оперативно чинить и передавать новым экипажам.

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