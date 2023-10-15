Существуют различные студии архитектуры и дизайна, сегодня разберёмся, чем они занимаются и нужны ли они вообще. Но делать это будем не только на обычных примерах, но и на проектировании таких экзотических вещей, как потайные комнаты.





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Сама идея подобных студий пришла к нам из западных стран и Японии. Именно там в полной мере требовались опытные профессионалы (архитекторы, чертёжники, инженеры, визуализаторы).

Поскольку в Японии очень высокая плотность населения, то квартиры и дома стоят весьма прилично, и при этом имеют скромную даже по российским меркам площадь. Это вылилось в повышение требований к эргономике жилья (удобной планировке даже при небольшой площади помещения) и использовании пола, в котором делали ниши для хранения вещей, и высоты потолков, когда у квартиры делали второй уровень со спальным местом. Плюсами были максимальное использование всего доступного пространства, а минусами стали ограничения по габаритам жильцов (тут японцам шёл в плюс их небольшой рост) и невозможность встать в полный рост на добавленном архитектором втором этаже.

Планированием таких интересных дизайнерских решений как раз и занимаются студии архитектуры и дизайна. Поскольку одному человеку, тем более не инженеру, сделать такое почти непосильная задача.

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Примеры организации второго этажа в небольшой квартире.

Потайные комнаты, как они появились и в каких случаях нужны

Точных данных о появлении потайных комнат нет, но первые из них были обнаружены ещё в средневековых замках и монастырях. В них хозяева прятались в случае внезапной осады, если это были владельцы замка. Или в случае гонений, если это были священнослужители (про тайные комнаты в замках и священников будет упомянуто в одном из видео далее). А в некоторых случаях вместо «простой» тайной комнаты была целая железная дорога, которой ранее пользовалось движение за отмену рабства.

Затем тайные комнаты и различные тайники получили широкое распространение в США. Причин было несколько. Первой причиной стало разрешение иметь населению огнестрельное оружие и защищать свой земельный участок. Это началось ещё во времена Дикого Запада (1800-1920 года). При этом мужчинам нужно было куда-то спрятать женщин и детей. Чаще всего для этих целей использовался подвал, но если грабителей было много, то они точно знали, где от них прячут самое ценное. Так в дополнение к обычному подвалу появились подвалы замаскированные, а также потайные комнаты в самом доме. Если рядом были река или лес, по которому на лошадях не пробраться, то к ним зачастую вели тайные лазы, на случай поджигания дома или целенаправленного поиска женщин и детей.

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Затем в США наступает «Сухой закон» (1920 – 1933 года). Тогда в потайных помещениях размещали самогонные аппараты и склады со спиртным, которое ценилось в тот период почти на вес золота.

В наши дни в потайных комнатах делают бассейны, чтобы в них без спроса не купались маленькие дети. Также они становятся детскими комнатами, поскольку дети любят всё тайное, а родителям спокойнее, если их чадо будет играть в потайной комнате внутри их дома, чем в доме на дереве или самодельном шалаше в ближайшем лесу.

Также тайные комнаты полюбились и взрослым, позволяя им уединяться для занятий своим хобби, будь то небольшой спортивный зал, бильярдная или комната с огромным телевизором и мощной консолью. Ещё потайные комнаты позволяют родителям прятаться от их маленьких детей, которые весь день могут бегать следом и что-то выпрашивать.

Например, многодетной маме можно закупить продуктов сразу на неделю, а потом каждый день на 1-2 часа якобы уходить в магазин за покупками, чтобы спокойно поспать, почитать книгу или посмотреть пару серий любимого сериала. В наши дни на помощь родителям приходят скрытые камеры, которые можно расставить по всему дому и двору для проверки, что делают дети. Поскольку, если они чем-то сильно увлечены, их лучше не отвлекать лишним напоминанием о себе.

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Примеры потайных комнат: первую можно сделать в кабинете политика, чтобы отрываться, пока никто не видит, а вторую в бильярдном клубе, для хранения налички и архивов видеозаписей с камер наблюдения.

Главные ошибки в ремонте

Теперь вернёмся к более простым задачам, решаемым студиями архитектуры и дизайна.

Приведём главные ошибки в ремонте, с которыми регулярно сталкиваются студии дизайна:

Покупка квартиры с отделкой от застройщика. Для них (и клиента) самое удобное, когда на объекте нет ничего, кроме несущих стен (так называемый open space). При отделке от застройщика, в большинстве случаев используется самая дешёвая отделка, электрика (включая розетки и выключатели, которые вскоре начинают ломаться) и сантехника. Например, выключатели заклинивает, а розетки вываливаются, оголяя провода под напряжением. Также «неприятным бонусом» станут повышенная нагрузка на электросети и неправильная разводка сантехники. Другими минусами отделки от застройщика становится ужасная планировка с узкими коридорами, в которых открываемая дверь перекрывает весь проход, а в других местах с трудом могут разойтись два человека.

Экономия на электрике, приводящая позднее к пожарам. Согласно статистике, 33% пожаров происходят из-за проблем с проводкой. Особенно это актуально в старых фондах и во вторичке, когда новые жильцы используют старые провода. Грамотный электрик даже без плана понимает, что для тёплого пола, бойлера, посудомоечной машины, холодильника и микроволновки нужны отдельные автоматы, а не 2-3 автомата на всю квартиру. Свет на разные группы помещений и розетки также в отдельные автоматы.

Экономия на сантехнике, например, большинство протечек случаются в местах спайки труб, поэтому их должно быть как можно меньше. На сантехнике и электрике нельзя экономить ни при каких обстоятельствах.

Экономия на рабочей силе, которая часто заканчивается переделкой ремонта уже нормальными строителями. Поговорка «скупой платит дважды» в этом случае очень актуальна. Она же относится к дешёвой электрике и сантехнике, которые повышают шансы пожара или затопления квартиры и соседей, которым в обоих случаях придётся тоже оплачивать ремонт.

Расчёт материалов «по факту», а не заранее. Чтобы не появлялись запасы плитки и обоев, которые некуда девать. В своей работе они просят прораба показать порядок работ для составления графика подвоза материалов, чтобы на стройке не получилась свалка.

Отсутствие контроля в процессе строительства. Это ошибка обычно выливается в дополнительные финансовые и временные затраты.

Безудержный (безграмотный) креатив заказчика, приводящий к ужасному нагромождению всевозможных элементов интерьера.

Отсутствие зонирования, которое приводит к угнетению психики жильцов и плохому сну.

Выгода от работы с опытной студией архитектуры и дизайна

Теперь соберём воедино все плюсы от обращения к профессиональным архитекторам и инженерам:

Грамотный проект будущей квартиры помогает сэкономить на ремонте и сделать его более быстрым. Что актуально, когда клиенту приходится на время ремонта снимать дополнительное жильё.

Практически отсутствуют лишние строительные материалы, которые часто покупаются про запас, когда у человека нет чёткого плана будущего ремонта.

Они осуществляют «авторский надзор», позволяющий проверять качество работы строителей и решать с ними большинство рабочих вопросов.

Дизайн-проект будет предусматривать рост, вес, увлечения клиента и прочие важные факторы. Заказчику и его родным будет удобно жить в таком доме или квартире после ремонта по дизайнерскому плану.

Дизайн-проект помогает полностью реализовать потенциал пространства, сделав комнаты максимально удобными для проживания, хобби или занятия спортом.

Обычно такие студии занимаются не только жилыми, но и офисными помещениями. Поэтому, если клиент захочет для модной сегодня «удалёнки» максимально комфортные условия, не уступающие офисным, то они это успешно реализуют.

Также студии зачастую занимаются планировкой гостиниц и отелей. Что позволит заказать недорогой проект для квартиры, сдаваемой в будущем в аренду. Чтобы всегда были потенциальные квартиранты, а периодический косметический ремонт стоил совсем недорого (как это делается в Европе).

Они разбираются в нормах и правилах строительства, что сводит к минимуму вероятность появления ошибок в дизайн-проекте.

Также расскажем и о минусах, поскольку они тоже имеются и весьма ощутимые:

Основным минусом можно считать увеличение стоимости квадратного метра жилья, к которому приложили руку нанятые профи. Увеличение это начинается от 5 000 рублей за квадратный метр.

Эффект испорченного телефона. Помните, в детстве была такая игра, когда по цепочке людей передавали одно слово или фразу, и постепенно она изменялась до неузнаваемости. Так и спецы могут что-то напутать, добавить отсебятины, и вы получите совсем не тот результат, который хотели и просили.

Наложил свой отпечаток и падение качества современного обучения. Современные молодые инженеры и архитекторы не идут ни в какое сравнение со своими коллегами что царской России, что времён СССР. Достаточно сравнить архитектуру того времени с современной. Есть, конечно, и исключения, но сейчас речь не о них.

Если у вас есть инженерное образование, или вы просто были отличником в школе, то большую часть работы дизайнерской студии можно сделать и самому. Благо есть статьи и видео на профильных ресурсах.

Фактор собственности. Тут имеется ввиду, что нанятый специалист на чужом объекте не будет таким же внимательным, как на своём. При этом мелкие косяки будут не оперативно исправляться, как сделал бы он у себя дома, а маскироваться, ибо так проще и быстрее. А потом все косяки и промахи можно будет элегантно перевести на ремонтную бригаду.

Вы у них будете не единственный клиент и надзирать за рабочими они скорее всего постоянно не смогут. Особенно учитывая мой личный опыт, когда и рабочая бригада отделочников берёт сразу несколько объектов и работают у тебя: во-первых, не весь рабочий день, а во-вторых, не каждый день. Такой ломанный график усложняет какой-либо надзор за объектом.

Усложняются большинство процессов. А всё что сложно, то быстрее ломается. Например, в дизайнерских проектах зачастую используется заказная мебель. И при этом дизайнер далеко не всегда знает, насколько практичная в плане обивки или долговечна в плане фурнитуры эта мебель. Поскольку он ей сам почти не пользовался и особо не рассматривал. А общаться с замерщиками и возможно мастерами, которые будут эту мебель изготавливать будет дизайнер, а не вы.

Напишите в комментариях о своём опыте общения с дизайнерами и архитекторами, либо о нюансах своей работе, если вы сами ими являетесь.

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