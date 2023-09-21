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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав

Пресса любой страны просто обожает искажать информацию, поворачивая все факты в нужном ей направлении. Разберёмся насколько справедливо недавнее высказывание про истощение ВСУ бывшего американского разведчика Скотта Риттера.
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Недавно появилась очередная громкая новость, согласно которой, бывший разведчик американской армии Скотт Риттер сделал заявление, что российская армия уничтожит ослабленные неудачным наступлением силы ВСУ.

Якобы американская разведка определила серьёзное истощение ВСУ. Хотя оно было уже не первый месяц. Например, те же американские эксперты уже заявляли, что от довоенного личного состава ВСУ осталось менее 20% (то есть 80% были убиты или ранены).

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Также американские эксперты отметили усиление российских вооруженных сил и сильное истощение ВСУ, которые оказались почти без ресурсов и резервов для проведения контрнаступления. Напомним, что в первые недели наступления ВСУ бездарно потеряли около 80% переданной им западными партнёрами техники (честнее будет сказать всякого хлама, который тем было не жалко). 

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США, Скотт Риттер, выразил сомнение, что Украина сможет вернуть себе территории, потерянные за последние годы. Он подчеркнул, что ВСУ растеряли практически все свои ресурсы, включая живую силу, авиацию и бронетехнику. Также он сообщил, что последние 3 бригады, ранее считавшиеся стратегическим резервом украинского генерального штаба, были введены в бой и уничтожены российской армией.

На этом моменте могут закрасться некоторые сомнения. Поскольку у Украины ещё есть стрелковое оружие и потенциальные призывники, плюс женщины, которые вполне успешно смогут воевать. И это ещё без учёта многочисленных наёмников и депортированных Европой беженцев.

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Ещё высказался бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Ларри Джонсон. Он очень удивился тактике, выбранной ВСУ, не предпринявшей атак на российскую линию обороны во время её строительства. 

Интересно было бы увидеть его удивление, когда он узнает, как командование ВСУ загоняет своих бойцов различные «котлы», которых было уже несколько. И как оно же, экономя бронетехнику, посылает на минные поя пехоту, которую, как мишени в тире выбивают российские снайперы и миномётные расчёты.

Объективная реальность

Теперь рассмотрим эту новость с разных ракурсов. Если бы Украина принимала решения самостоятельно, то она бы сидела тихо и мирно, без активного вооружения и переписывания истории. Её политики трудились бы на благо своих жён и любовниц, ну и немного украинского народа, и всё было бы тихо и спокойно. Но тогда бы она уже давно проиграла, не имея финансирования и снабжения оружием.

Но есть США и Англия, которые зарабатывают миллиарды долларов на войнах по всему миру. И в этом конфликте многое зависит от их решений. Например, Зеленский (ранее признавшийся в еврейских корнях), а потом и американские политики заявляли, что они намерены сражаться до последнего украинца. (Интересно, а мнение самих украинцев кто-то собирается узнавать, хотя бы для приличия?) Что нелогично для адекватного слуги народа, поскольку Россия не стремится захватить украинцев в рабство, а хочет лишь защитить население Донбасса от многолетних обстрелов и диверсий. А для этого необходимо разоружить украинскую армию. 

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И опасаться российской армии стоит лишь активным членам киевского режима, а обычным украинским работягам достаточно сдаться в плен, что многие из них уже делают.

На данный момент западные партнёры продолжают финансировать Украину, хотя и вдвое урезали бюджет (до 175 миллионов долларов на сентябрь 2023 года, хотя сами в Ираке тратили до 300 миллионов в сутки), снабжают её оружием и боеприпасами, обучают украинских лётчиков, танкистов и диверсантов.

Но в США и странах Европы есть собственное население, понимающие, что всё это происходит на деньги налогоплательщиков, которые банально не доходят до действительно нуждающихся.

Также страны блока НАТО уже практически избавились от всей устаревшей техники, которая у них была, поставив всё на Украину. И теперь американский ВПК (Военно-промышленный комплекс) почти полностью загружен на ближайшие несколько лет. А президент США Джо Байден через своего сына отмывает на смертях украинских солдат миллиарды долларов. Хотя не отстаёт от них и сам Зеленский, купивший своей тёще элитную виллу на Красном море в Египте.

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Также США и её союзники отправили ВСУ большую часть своих снарядов, что сделало их уязвимыми перед стремительно набирающим силу Китаем. Сообщалось, что ВСУ в сутки тратят до 8 000 снарядов, а США всего поставили им 2 000 000 снарядов. Когда сами США выпускают только 24 000 снарядов в месяц (но планируют увеличить производство до 80 000). Следовательно, снарядов у ВСУ хватит примерно на 250 дней активных боёв. И это при условии, что они не потеряют часть складов, которые уничтожаются уже регулярно.

Украина начала запрашивать из-за границы своих беженцев призывного возраста. И кроме Германии (законы которой запрещают выдавать беженцев, если те сами отказываются воевать), все остальные страны их охотно депортируют. Выход только один, бежать в страны, не сильно дружащие с Киевом. Это Россия, Белоруссия, Китай, Иран.

Следующим фактором стал призыв Украиной женщин на военную службу, например, в танковые войска (фото из одного известного Telegram-канала прилагается). А несколько месяцев назад, появлялась новость про производство бронежилетов для беременных украинок-служащих.


И многие украинцы до сих пор отказываются верить, что их земля уже продана (большая часть сельскохозяйственной земли). А Киевский режим уже начал зачистку территории для отчёта перед новыми землевладельцами.

На Украине пытались протестовать против земельной реформы Зеленского, но безрезультатно.

 

Видео о сегодняшней принадлежености ранее украинской пахотной земли. 

Не зря же недавно появилась реклама про биологические коконы вместо могил. США хотят не только отобрать у украинского народа его землю, что они уже почти сделали, и но удобрять её телами украинцев, погибающих якобы для защиты свой земли. Ссылка на эту «позитивную» рекламу (ссылка кликабельна).


Подтверждением это информации служат нерациональная тактика ВСУ, когда в образовавшийся «котёл» загоняются всё новые и новые подразделения. Чего в здравом уме не делает больше ни одна армия мира.

И не остались в стороне от зачистки и мирные жители. Например, американское издательство New York Times сообщило: «Согласно уликам, украинская ракета ударила по Константиновке». Напомним, что там погибли 17 украинцев и более 30 было покалечено. И вполне возможно, что подобных ракет было несколько.

Выводы

Истощение ВСУ действительно имеет место быть. Но снарядов и военной техники Украине может хватить как минимум на полгода активной агрессии. Также ей передали огромное количество ракет и беспилотников, прилёты которых освещаются российскими СМИ почти ежедневно. Их точное количество неизвестно, но не стоит забывать, что на ВСУ работает всё ВПК блока НАТО. Плюс будет призыв депортированных украинцев, бывших европейских беженцев. Их по некоторым оценкам более одного миллиона человек, которых хватит минимум на год так называемых «мясных штурмов», активно проводимых ВСУ.

В итоге боевой техники ВСУ хватит на срок до полугода боёв, живой силы примерно на год, и весь этот год будет наплыв украинских ДРГ (Диверсионно-разведывательная групп). А ракет и БПЛА хватит на неопределённое время. Пока не будут уничтожены все украинские порты, вокзалы и аэродромы, способные принимать военную технику. 

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