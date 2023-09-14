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Стало известно, что ВСУ столкнулись с большими проблемами на российских минных полях, приведших к катастрофическим потерям как техники, так и личного состава. Авторитетным мнением поделился исследователь Алексей Король, специалист по тактической обороне, отметив, что обычные методы разминирования, с помощью украинской (советской) установки "УР-77 Метеорит" и американской M58 MICLIC, потеряли свою эффективность против увеличенных минных полей. Поскольку ранее стандартной глубиной минного поля были всего 120 метров, а российские войска научились их расширять до 500 метров. Чтобы противник не смог их быстро проскочить, и вынужден был остановиться посреди минного поля.

УР-77 «Метеорит» — советская самоходная реактивная установка разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Сейчас используется ВСУ.

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Также разминирование сильно усложняют дополнительные меры защиты. Например, прикрытие миномётным огнем, артиллерийскими ударами и авиационными атаками, делая задачу разминирования максимально сложной и опасной. Поскольку обстрел инженерных машин для разминирования может вызвать детонацию мин или вовсе их цепную реакцию (от которой не спасёт никакая броня), уничтожив всё живое в этом секторе.

Американская M58 MICLIC аналогичным способом.

Как проходит разминирование

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В российской армии для разминирования минных полей используется БМР (бронированная машина разминирования), представляющая собой инженерную машину, разработанную для разминирования полей и дорог, и прокладывания проходов в минных полях. Также её применяют для прохода колонн техники и проделывания проходов на заминированных участках местности. Она справляется с целым рядом различных противотанковых мин: противогусеничных, противоднищевых с контактными механическими или неконтактными магнитными и радиовзрывателями, противобортовых мин с акустическими и инфракрасными датчиками целей. БМР использует тралящее оборудование и обеспечивает деятельность сапёрного десанта по разминированию местности. Разработана на базе танка, ввиду его бронирования и высокой проходимости.





БМР оснащена катковым (катково-ножевым) минным тралом, средствами разведки заминированных участков, а также для деактивации и уничтожения мин (обычно путём их детонации).

Расчёт состоит из командира машины, механика-водителя и 3-4 сапёров.

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Боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь»

В чём сложность разминирования

Сложность разминирования зависит от глубины минного поля, типа используемых мин и прикрытия этого поля артиллерией и авиацией.

Первая сложность, это мощность противотанковых мин, поскольку не все машины для разминирования рассчитаны на советские мины максимальной мощности.

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Вторая сложность - машина может активировать одну мину, а возле неё может располагаться вторая. Которая сдетонировав от взрыва первой может повредить машину и уничтожить её экипаж.

Третья сложность - ударная волна и осколки от взрыва мины. И если противопехотные мины почти безопасны для БМР, то противотанковые могут её сильно повредить. Поскольку у ВСУ некоторые машины построены на основе обычных тракторов. Когда кустарным способом привариваются листы металла к кабине, но они не сильно защищают водителя от поражающих элементов мины. После особенно мощного взрыва или их серии, водитель может оглохнуть или потерять сознание.

Четвёртая сложность медленное перемещение машин разминирования. Поскольку они обычно очень тяжёлые из-за бронирования, также им нужен вес, чтобы не перевернуться от взрывной волны. Ещё есть мины отложенного действия, которые взрываются не сразу после активации. Соответственно взрыв будет не под минным тралом, а под самой машиной или сзади неё, где броня слабее, чем спереди, а у бывшего трактора она и вовсе может там отсутствовать. При медленном перемещении БМР становится хорошей мишенью для гранатомётчиков и операторов ПТУР (Противотанковых управляемых ракет).

Какие стратегические задачи решает минное поле

Минные поля решают сразу несколько задач. Первая – это оборона периметра военных баз, расположенных недалеко от линии фронта.

Вторая задача – оборона слабых мест самой линии фронта, там, где обороняться будет наиболее сложно, например, подступы к господствующим высотам, ровное поле или лесополосы.

Третья задача – прикрытие отступления или перегруппировки (как сейчас его модно называть) войск. Когда при отступлении минируются пути преследования.

Четвёртая задача – диверсионная. Когда противник накапливает большое количество войск, как сейчас любят делать ВСУ, то бывает выгодно не сразу принимать бой или контратаковать. А незаметно отступить, оперативно заминировав всю окружающую местность, а противник будет её штурмовать, теряя десятки тысяч бойцов на взятии небольших населённых пунктов (вернее того, что от них осталось).

Пятая задача – стратегическая, когда перед противником создаётся широкое минное поле, прикрываемое артиллерией и авиацией, вынуждая его наступать и совершать вылазки по относительно узким коридорам. Которые в свою очередь будут отлично простреливаться и иметь укрепления на господствующих высотах.

Выводы

Несмотря на развитие защиты от мин, минные поля сохраняют высокую эффективность в условиях современных военных конфликтов. Например, у большей части военного транспорта имеется минимальная защита днища, а пробитые колёса бронированной техники позволяют проезжать до нескольких десятков километров. Даже обувь для военных начали выпускать с армированием подошвы, для минимальной защиты ноги от противопехотных мин.

Но мины тоже постепенно развиваются, получая всё большую убойность и меньшую незаметность.

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