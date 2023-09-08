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На днях была озвучена интересная статистика, оказалось, что за первую половину 2023 года россияне получили минимум 3,8 миллиарда спам-звонков. Для сравнения, в прошлом году (в первом полугодии 2022 года) их было меньше в 2,15 раза. Львиная доля нежелательных звонков приходится на жителей крупных городов. Аналогичной проблемой стали звонки телефонных мошенников, которых на порядки меньше, но всё равно достаточно много (поскольку про них уже юмористы сочиняют сценки, настолько те стали массовыми).

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Рост спам-звонков в этом году подтвердили все крупные телефонные операторы. Например, первую статистику озвучили в «МТС», а в «МегаФоне», сообщили, что число рекламных звонков выросло минимум на 40 %. А в компании «Tele2» рассказали, что каждый их абонент получает по 8-9 звонков с рекламными предложениями.

Операторы ни сидят сложа руки, например, для борьбы со спамерами они активно используют технологии больших данных (Big Data, её подробнее рассмотрим ниже), позволяющие вычислять спам-звонки по их продолжительности, частоте, массовости, и даже по реакции абонентов на них. Как рассказал представитель «Tele2», их компания с помощью Big Data каждые сутки определяет 5–6 миллионов рекламных вызовов, включая звонки-сбросы.





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Big data представляют собой разные инструменты, подходы и методы обработки структурированных и неструктурированных данных, позволяя после этого их использовать для конкретных целей и задач.

Неструктурированными данными считается информация, не имеющая заранее определённой структуры или не организованная в определённом порядке. Для примера можно привести супермаркет, где зубная паста лежала бы в хлебном отделе, а дрель в мясном.

А примером использования Big data можно считать программу АС САФИ у «Сбербанка». Данная система анализировала фотографии клиентов банка для их идентификации и предотвращения мошенничества. Внедрили систему ещё в 2014 году. Она сравнивала фотографии из специальной базы, попадающие туда с веб-камер на стойках отделений банка. Основой системы стала мощная биометрическая платформа, позволившая сократить случаи мошенничества в 10 раз.

Мошенники обзванивают людей с целью похищения их накоплений.

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Как пояснил в интервью один из экспертов, стремительное развитие цифровых технологий ощутимо упростило для спамеров и мошенников автоматизацию массовых звонков. Благодаря ей злоумышленники теперь обзванивают россиян, ориентируясь в основном на жителей крупных городов с большим присутствием бизнеса и приличными зарплатами.

Сейчас в открытом доступе (включая Даркнет) имеется большое число слитых баз данных, продаваемых хакерами, бывшими силовиками, сотрудниками банков и сотовых операторов. Если раньше от спама страдала только электронная почта, то за последние годы у неё появились мощные антиспам-фильтры, способные самообучаться благодаря нейронным сетям (проще говоря новомодному искусственному интеллекту). В социальных сетях тоже была налажена борьба с нежелательной рекламой, поэтому спамеры активно переключились на телефонную аудиторию.

Также выяснилось, что именно жители городов-миллионников обычно делятся с маркетологами своими сотовыми номерами во время проведения рекламных акций, регистрации бонусных карт и прочих мероприятий. Многие спам-звонки поступают людям, давшим согласие на получение маркетинговых рассылок. Все их номера попадают в базы данных компаний, проводивших рекламные акции. А затем чаще всего «утекают» в Интернет благодаря недобросовестным сотрудникам или хакерам (после взлома сайта компании).

Чаще всего спам-звонки посвящаются рекламе финансовых продуктов (вкладов и кредитов, пластиковых карт), страхованию, недвижимости, а также различным услугам. К спаму также принято относить роботизированные обзвоны с рекламой товаров или услуг, звонки с напоминаниями о задолженностях банкам и микрокредитным организациям, предложениями поучаствовать в соцопросах.

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Целью массовых обзвонов часто становятся сбор личной информации и различных финансовых данных. Их количество возросло на 29 %.

Выяснилось, что теперь хитрые злоумышленники пользуются не только обычным обзвоном, но и массово используют звонки в мессенджерах, когда в качестве аватарки стоит логотип банка или полиции.

Также криминальные элементы научились подделывать смс сообщения, якобы приходящие от службы поддержки банка. И одно время активно рассылались смс сообщения с содержанием: «Мама я попал в аварию, пришли мне денег» или «У меня проблемы с полицией переведи мне … денег». И многие пожилые люди с перепугу присылали злоумышленникам свои последние накопления.

Специалисты по кибербезопасности советуют абонентам сотовых операторов подключить дополнительные функции вроде АОН (CLI или «Calling Line Identification», технология Автоматического Определения Номера, бывает платная), плюс установить на смартфон специальные приложения, определяющими номера мошенников из своей базы. Также они рекомендуют для регистрации на разных сайтах в интернете завести отдельную сим-карту.

Но несмотря на активную борьбу со спамерами, по мнению экспертов, в ближайшие годы объём спама будет лишь расти. По самым скромным оценкам с телефонным спамом регулярно сталкиваются около 95% пользователей телефонов. И предпосылок для изменения ситуации к лучшему эксперты пока не видят. Спамерская эпидемия может завершиться лишь после внедрения сотовыми операторами антиспам-системы с высокой многоуровневой защитой.

3 главных правила при звонке мошенников

Рекомендаций по общению с мошенниками довольно много, но можно выделить 3 базовых правила, которые работают всегда и в любой ситуации:

Первое правило – мошенники зачастую имеют навыки психологии (либо природные способности входить в доверие, либо проходили обучающие курсы, которых сейчас хватает). Также они активно используют нейролингвистическое программирование (НЛП, от англиского Neuro-linguistic programming). И в обоих случаях, чем дольше вы с ними общаетесь, тем выше их шансы получить нужные им данные (код из смс, перевод денег на «надёжный» банковский счёт и другие действия). Поэтому, как только появились подозрения о спаме или мошенниках, то сразу кладите трубку и заносите этот телефонный номер в чёрный список.

Второе правило – не предоставляйте никаких личных данных, включая средний уровень дохода, свои вкусы и прочее. Мошенники могут позвонить в том числе под видом социологического вопроса. Не соглашайтесь на получение смс, из которых нужно будет продиктовать секретный код.

Третье правило – если вам звонят якобы из полиции или банка и начинают задавать вопросы или что-то советовать – это на 100% мошенники, просто положите трубку и заблокируйте их номер. Запомните, что настоящая полиция всегда пригласит посетить их вживую в отделении. Аналогично и банковский сотрудник, предложит посетить ближайший офис банка. Если есть сомнения, то скажите звонившему, что посетите их офис и всё выясните. Если это мошенник, то он начнёт вас отговаривать, даже аргументируя некомпетентностью сотрудников в ближайшем к вам офисе. А он якобы звонит из центрального отделения (банка или полиции) и обладает более полной информацией о вашей проблеме (лично был свидетелем этой аргументации).

Выводы

Если раньше была поговорка про «Береги платье снову, а честь смолоду», то теперь её можно перефразировать в «Береги кредитку снову, а номер телефона смолоду», поскольку мошенники и хакеры не дремлют, а современные законы и технологии в итоге лишь помогают им совершать преступления. Стоит вспомнить массовые передачки смартфонов и кнопочных телефонов в места лишения свободы, за которыми надзиратели зачастую не в силах уследить. А потом эти «внештатные» сотрудники якобы банков и якобы полиции обзванивают тысячи человек.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).