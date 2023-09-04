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Угонщик лимузина за 500 тысяч долларов скрылся от погони, применив трюк из GTA
Угоны бывают разные, успешные и не очень, быстрые и долгие, с напряжёнными погонями и перестрелками. Но в этот раз угон получился успешным и не очень долгим, хотя полиция постоянно следила за угонщиком с вертолёта, пока тот не использовал трюк из известной компьютерной игры.

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Население Лос-Анджелеса составляет около 4 миллионов человек, этот город славится своей роскошной жизнью и обилием дорогих авто, которые периодически угоняются. Но даже в нём угон лимузина за пол миллиона долларов стал сенсацией. Изюминкой этого угона стала напряжённая полицейская погоня и выполнение трюка из серии игр Grand Theft Auto.

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Как стало известно, американский вор осмелился угнать лимузин Rolls Royce Phantom стоимостью не менее 500 000 долларов. И нужно отметить, что даже для Лос-Анджелеса это далеко не рядовой угон, поскольку такие авто выпускаются малыми тиражами и обычно у всех на виду. Угон быстро заметил владелец автомобиля и вызвал полицию, которая оперативно начала погоню, в том числе на патрульном вертолёте, от которого крайне сложно скрыться, поскольку ему не мешают пробки и большая часть манёвров угонщика. 

Лимузин Rolls Royce Phantom

Погоня началась ещё за 15 километров до города, в течении которой угонщик нарушил множество правил дорожного движения, преследуя лишь одну цель - поскорее оторваться от погони. В итоге оказалось, что он хорошо знал планировку города и после непродолжительной погони умело затерялся на огромной подземной парковке. Выяснилось, что подобный трюк уже встречался в компьютерной игре Grand Theft Auto.

Некоторые блогеры осмелились предположить, что возможно, погоня стала бы гораздо эффективней, если бы и сами полицейские тоже начали применять тактику в стиле GTA, например, толкать машину, стараясь загнать её в тупик и там заблокировать. Но реальная жизнь вносит свои коррективы. Например, в нашем случае полиция старалась не приближаться к угонщику слишком близко, помня о стоимости авто и безопасности пешеходов. Также возможно, что грабитель был неплохо вооружён, что в США не редкость, учитывая легальную продажу почти любого оружия населению (кроме автоматических армейских винтовок, пулемётов и прочего тяжёлого вооружения). 

На видео, показанном одним из американских телеканалов, видна погоня с ракурса пилота патрульного вертолёта. А вот полицейских автомобилей почти не видно. На видео можно заметить, что угонщик обладает достаточно высоким уровнем вождения автомобиля, совершая множество опасных манёвров, но так ни разу и не повредив дорогой автомобиль.


 Комментаторы этого видео заметили ещё одну интересную аналогию с игрой GTA. Уход с главной дороги подействовал на полицию как прятки в GTA, когда через некоторое время, все «звезды» статуса погони просто исчезают и игрок может спокойно кататься по улицам города на угнанном авто. Но в реальной жизни всё гораздо сложнее. Например, на улицах городов полно камер наблюдения, которые могут идентифицировать личность пешеходов и номера автомобилей благодаря специальному программному обеспечению. Также на дорогих авто обычно стоят крутые многоуровневые охранные системы, которые могут включать GPS-передатчик для круглосуточного слежения за перемещением автомобиля. Но современные угонщики приспособились и к этому, нанимая опытных хакеров для взлома программной защиты авто, и загоняя его сначала на подземную парковку, где не ловит сигнал GPS, а потом в экранированный грузовик (глушащий сигнал), которых в США довольно много, чтобы затеряться в толпе. Затем авто перевозится в специальную автомастерскую также экранированную, где вся охранная система неспешно демонтируется.

Теперь многие геймеры скрещивают пальцы в надежде, что данный случай не станет очередным поводом для запрещения видеоигр. Особенно среди подростков, которые наиболее внушаемы в силу своего возраста.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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#сша #gta #автомобиль #полиция #гта #лос анджелес #угонщик
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