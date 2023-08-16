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Одной из загадочных построек Москвы является мавзолей Владимира Ильича Ленина (с 1953 по 1961 года именуемый мавзолеем Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина). Он стал памятником-усыпальницей и расположился на Красной площади у Кремлёвской стены. Основной его функцией, согласно официальной истории, является сохранение тела Ленина в прозрачном саркофаге, где оно находится ещё с 1924 года.

Владимир Ильич Ленин в разные годы жизни

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Стоит отметить, что изначально мавзолей был деревянным, и их было два, первый построили сразу после кончины вождя, в январе 1924 года, а второй в мае того же года. Третий мавзолей был построен уже в октябре 1930 года.

При мавзолее существует засекреченная лаборатория, отвечающая за сохранность тела Ленина. Почему его не похоронят нормально, до сих пор остаётся загадкой. Хотя ещё с 1989 года и по сей день, ведутся споры о захоронении Ленина и закрытии мавзолея. С 1953 по 1961 годы в мавзолее хранилось и тело Иосифа Виссарионовича Сталина, которого в 1961 году по решению 22 съезда КПСС перезахоронили в некрополе у Кремлёвской стены.

Семён Савельевич Ильин у мавзолея Ленина, 1924 год (слева вверху). Караул 1-й Советской объединённой военной школы РККА имени ВЦИК у временного мавзолея. 1924 год (справа вверху). Мавзолей Ленина, 1952 год (слева внизу). Современный вид мавзолея (справа вниз).

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Сейчас мавзолей относится к Службе коменданта московского Кремля, которая является одним из подразделений ФСО.

Интересный исторический факт, что по официальной советской историографии, бальзамировать вождя народов решили именно после многочисленных писем населения, в которых люди якобы просили оставить тело Ленина нетленным, для сохранения его на долгие века. Но на самом деле, хотя писем действительно было много, но в них просили увековечить вождя в памятниках и архитектуре, также были просьбы разрешить приехать в Москву для прощания с вождём. Позднее были изучены эти письма, и выяснилось, что про бальзамирование и длительное сохранение тела Ленина там не было ни слова…

Конкурс на проект каменного мавзолея прошёл в январе 1925 года. В нём приняли участие 117 предложений. Но было решено сохранить образ деревянного мавзолея, проект которого выполнили из гранита. Новый мавзолей получил облицовку из красного гранита, чёрного и серого лабрадора.

Один из нереализованных проектов Мавзолея Ленина, участвовавших в конкурсе (1924 год). Автор — Фёдор Шехтель (Слева). Исаак Бродский «У Мавзолея Ленина». Бумага, акварель, графитный карандаш, гуашь, 1924 год (Справа).

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Минерал нужных габаритов (лабрадор) был найден в Головинском карьере Житомирской области Украины. При этом первый блок лабрадора был испорчен от взрыва при его добыче. Поэтому в столицу повезли второй блок, весивший 60 тонн. Для его перевозки была создана специальная телега, весившая 16,5 тонн и имевшая колёса шириной 60 сантиметров. При его перевозке глубина колеи достигала полуметра. Перевозилась эта телега сразу двумя тракторами 16 километров от карьера до станции Горбаши на протяжении восьми дней, при этом она дважды опрокинулась. Затем блок лабрадора везли по железной дороге, для чего пришлось использовать специальную платформу с 16 колёсами, на которой в период Первой мировой войны перевозили подводные лодки. В Москве монолит привезли на Киевский вокзал, затем на Ленинградский, а с наступлением ночи за пару часов его перевезли на Красную площадь. Интересно, что от 60 тонн изначальной массы камня, после обработки осталось 48 тонн, это был самый крупный монолит из использованных при строительстве мавзолея. Затем на нём сделали надпись, подняли и разместили над входом при помощи мощных железнодорожных домкратов.

А теперь вопрос, никому не кажется странным такое количество усилий, потраченное для постройки одного памятника архитектуры, посвящённого всего одному человеку? Если раньше люди настолько не заморачивались даже с мощами святых, включая самого Иисуса Христа.

Но и это были ещё далеко не все заморочки. Так вес постамента под саркофаг достигал 20 тонн, он был установлен на толстый слой песка, а вокруг плиты были забиты ограждающие сваи, предохраняющие усыпальницу от вибраций даже при перемещении по площади тяжёлых танков (во время парадов на 9 Мая). Остальные монолиты весили намного скромней, «всего» от 1 до 10 тонн. Всего для такого монументального строительства потребовалось 2900 м² полированного гранита, при этом каждый квадратный метр гранита обрабатывали около 3 дней. Верхняя плита состояла из красного карельского кварцита и находилась на колоннах из гранита, разные породы которого специально свозили в Москву из всех республик СССР.

Каменный мавзолей построили за 16 месяцев, к октябрю 1930 года. Если сравнить его с деревянным предшественником, то новое здание было выше на 3 метра, его внешний объём увеличился в 4,5 раза (до 5800 м³), а внутренний в 12 раз (до 2400 м³). При этом общий вес конструкции составил около 10 000 тонн. И что примечательно, мавзолей занимал самую высокую точку на Красной площади. Ранее по всему миру самые высокие точки занимали здания исключительно ритуального предназначения (иногда это были дома вождей, в которых по праздникам возносили хвалы богам). Но при СССР был атеизм, а христианские храмы одно время даже взрывались или сносились.

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Существует мнение, что из Ленина хотели сделать аналог святого, мощам которого водили бы поклоняться миллионы людей со всего СССР. Поэтому так тщательно подходили к сохранению как его тела, так и постройке самого мавзолея. Напомню, что это были годы после Первой мировой войны и революции, с её гражданской войной, страна местами была в руинах, а население голодало. Поэтому для такого тщательного подбора материалов на постройку Мавзолея, нужны были очень веские причины.

Архитектурой мавзолея и некрополя руководил Исидор Француз (Исидор (Исаак, Иосиф) Аронович Француз), которые во время строительства были приведены к единому архитектурному оформлению. Были убраны разнохарактерные надгробья и монументы, объединены отдельные и коллективные захоронения у Никольской и Спасской башен, была заново оформлена и установлена ограда. А слева и справа от мавзолея были установлены гостевые трибуны на 10 000 мест.

Тот факт, что строительством такого архиважного для государства строения руководил еврей тоже не случайное совпадение. Поскольку, если посмотреть генеалогическое древо Владимира Ленина, увидим, что в его роду были евреи. А если почитать его биографию, то выясниться, что отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов служил инспектором народных училищ Симбирской губернии, и был сыном бывшего крепостного крестьянина. И этот человек крайне низкого происхождения, неожиданно дослуживается до чина действительного статского советника, в Табели о рангах соответствующему военному чину генерал-майора. Этот чин давал право на потомственное дворянство. А это значит, что конец Российской империи и её дворянству положил потомственный дворянин...

Интерьеры мавзолея

Внутри мавзолея расположились вестибюль, Траурный зал и пара лестниц. Напротив входа в мавзолей в гигантском гранитном блоке был высечен герб СССР (образца 1923 года). Известно, что в 1930 году модель герба из гипса была создана скульптором Иваном Шадром, а высек его из серого лабрадора гранитчик А. Бунегин. Одной из заморочек стала сложность обработки Лабрадора, и во время изготовления герба первый камень был испорчен. У герба имеются 6 лент, которые изобразили объёмными, а на каждой из лент, на разных языках была высечена фраза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Из вестибюля попасть вниз можно по двум лестницам. Левая лестница шириной 3 метра ведёт в Траурный зал. Стены спуска в этот зал выложены из серого лабрадорита с уступчатой панелью из габронорита и чёрного лабрадора. А сам Траурный зал по своей форме напоминает десятиметровый куб с уступчатым потолком. При этом по периметру всего зала тянется чёрная полоса лабрадорита, на которую поставили пилястры из красного порфира. Рядом с пилястрами из смальты ярко-красного цвета были выложены зигзагообразные полосы, а справа от смальты оказались снова полосы из чёрного лабрадора. Это необычное сочетание создаёт визуальную иллюзию пламени и знамён, реющих на ветру. Занимался этой мозаикой знаменитый В. А. Фролов (автор мозаик «Спаса на Крови» в Санкт-Петербурге). В центре зала расположился чёрный постамент с саркофагом. Ленин одет в тёмный костюм, с белоснежным воротничком, с чёрным галстуком со светлыми ромбиками.

Верхняя ступенчатая плита саркофага поддерживается четырьмя незаметными металлическими колонками, создающими ощущение, что сама плита висит в воздухе. Нижнюю плиту покрывает красноватая орская яшма. Сам же саркофаг состоит из двух наклонных конических стёкол, скреплённых бронзовой рамой. В верхней части рамы установлены осветительные приборы и светофильтры, придающие оживляющую розовую окраску и уменьшающие нагрев. По сторонам от саркофага расположились боевое и трудовое бронзовые знамёна, они визуально кажутся атласными благодаря специальной подсветке. В изголовье находится герб СССР в обрамлении веток дуба и лавра. А у подножия расположились перевитые лентой ветви. Выход из Траурного зала ведёт на Красную площадь.

Саркофаги

Начиная с 1933 года, в течение 11 лет, согласно строгим требованиям медиков, коллектив лаборатории (обслуживающей мавзолей) создаёт десятки макетов саркофага. Основной задачей было соблюдение постоянной температуры, и для её решения на осветительных приборах стали использовать фильтры, поглощающие тепловую энергию.

Первый саркофаг оказался с дефектом, выяснилось, что через стёкла были видны отражения посетителей. Для решения проблемы, в 1939 году Всесоюзный электротехнический институт приступает к разработке новой модели саркофага. Другой проблемой оставались лампочки, они сильно нагревались, из-за чего их приходилось периодически отключать.

Новый саркофаг был изготовлен и имел форму перевёрнутой трапеции. Для него подобрали такой угол отражения, что стекло оказалось незаметным для смотрящего. Верхняя плита саркофага была оснащена зеркальными лампами и светооптическими приборами для лучшего освещения тела. Новый саркофаг установили в мавзолее после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году.

В этом видео мавзолей сравнивают с пирамидами египетских фараонов, поскольку он тоже напоминает пирамиду, но по стилю она ближе к индейцам Мая и Ацтекам. Также из этого видео узнаем, что Ленин возможно до сих пор жив, и это даже попало на камеру наблюдения. Отсюда можно предположить, что он может быть не человеком и его подпитывает энергия посещающих мавзолей людей.





Если включить логику и фантазию, то можно смело предположить, что Ленин до сих пор жив, но находится в спящем состоянии (как это могут делать некоторые микроорганизмы, живущие во сне тысячи лет, а потом оживающие). При этом в определённые периоды он может просыпаться и подавать какие-либо знаки хранителям мавзолея. Поэтому и было создано освещение всего его тела, причём так, чтобы обзору не мешало отражение присутствующих в помещении людей. При этом тело вождя регулярно фотографируется. А сам мавзолей выполняет функцию спальни и батарейки, накапливая энергию для поддержания жизни вождя народов. Но всё это лишь смелые предположения.

Обслуживание тела

Первоначально в штат мавзолея входили комендант, старший электромонтёр и трое дежурных электриков. А после 1935 года его обслуживали уже 30 человек, у каждого из которых были строго закреплённые должностные обязанности. Например, среди них были специалисты по освещению, охлаждению и другие узкоспециализированные сотрудники. На охране тоже не экономили, перед различными мероприятиями мавзолей проверял отряд специальной охраны.

За соблюдение температурного режима и поддержание определённой влажности воздуха в саркофаге отвечает специальная научная лаборатория. Её сотрудники наблюдают за состоянием кожного покрова, следят за составом специальных растворов, используемых для пропитки тела Ленина, а также регулярно фотографируют тело для фиксации и определения изменений объёма рельефа рук и лица, исследуют ткани тела на процессы разрушения и выполняют много других задач.

Одному мне кажется, что тут оказывается слишком много внимания для тела якобы давно умершего человека? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу.

Эвакуация тела в Тюмень

Во время Великой Отечественной войны (3 июля 1941 года) тело Владимира Ленина замаскировали под секретный объект и эвакуировали на 1 500 километров на восток, в Тюмень. Причём изначально, предполагался перенос тела в специальное московское убежище, но его отменили ввиду налётов немецкой авиации и стремительного приближения немецких войск к Москве. Тюмень выбрал лично Сталин, поскольку это был малонаселённый тыловой город, не имевший стратегического значения для фашистов.

При этом вагон для перевозки оснастили специальными амортизаторами, уменьшающими вибрации вагона, и установками для обеспечения нужного микроклимата. Вагон успели оснастить в течение суток и отправить в Тюмень поздно вечером. Поезд достиг города 7 июля, а тело в результате переезда не пострадало. Секретность была на таком уровне, что тюменское начальство узнало об истинном содержимом «секретного объекта», лишь после прибытия поезда на конечную остановку. Что даёт нам право подозревать о желании им завладеть немецкими и западными спецслужбами.

Секретная лаборатория и работа по сохранению других тел

Теперь перейдём к самому интересному, при мавзолее ещё с 26 марта 1924 года есть специальная лаборатория, отвечающая за сохранность тела Ленина. Основана она была профессором анатомии Владимир Воробьёвым и биохимиком Борисом Збарским, предложившими способ долговременного бальзамирования. Для этих целей мавзолей закрывался и в нём устраивали опытную лабораторию. Полноценная же научно-исследовательская лаборатория открылась при мавзолее только в 1939 году и числилась в составе Минздрава СССР.

Известно, что в феврале 1945 года, ещё в Тюмени (где тело вождя пережидало войну), учёные лаборатории провели некий эксперимент по сохранению тела. В результате чего, они повредили небольшой участок кожи на левой ступне. А после возвращения в Москву, лабораторию расширяют и создают специальный банк с экспериментальными телами (неизвестными погибшими и умершими, которых никто не разыскивал). На этих телах проводились различные бальзамические эксперименты (согласно официальной истории конечно).

Также стало известно, что эта лаборатория занималась бальзамированием тел лидеров других стран.

В 1964 году для поддержания стабильности условий хранения тела Ленина начинает применяться автоматика и электроника. А штат сотрудников разрастается к 1970 годам уже до 200 человек. После чего, в 1976 году лаборатория переезжает в новое здание (по адресу улица Красина, дом № 2) и становится современным высокотехнологичным институтом с отделами анатомии, гистологии, биохимии и технического обслуживания.

Исследования этой лаборатории не ложатся в стол (не отправляются в архив без практического применения), а пользуются спросом и применяются странами с действующими мавзолеями.

Сегодня Центр биомедицинских технологий выполняет не только экспериментальные работы с забальзамированными телами, а в нём также консервируют археологические находки, например, тело алтайской принцессы, найденное в 1990-х годах.

Происшествия в мавзолее и его агрессивная аура

Как заметили на видео, сейчас во время проведения праздников мавзолей закрывается со всех сторон, подобно зданиям на реконструкции. Но связано это скорее с его негативной аурой, и во избежание массовых беспорядков. Поскольку ещё в сталинский период с мавзолеем было связано множество различных инцидентов. Например, люди пытались бросить в сторону мавзолея «коктейли Молотова», чернила, тушь, разные предметы, ещё с 1930-х годов. А стоящий внутри саркофаг уже стал бронированным, поскольку его многократно пытались разбить (иногда успешно), прострелить и взорвать.

В 1924 - 1991 годах мавзолей охраняла комендатура мавзолея, наряд Краснознамённого кремлёвского полка и специальный Отдел милиции по охране общественного порядка на Красной площади ГУВД Москвы. А в кремлёвской комендатуре даже основали небольшой музей предметов, тайно проносимых на Красную площадь и в мавзолей (ножи, арматуры, огнестрельное оружие, взрывчатка).

Наглядно посмотрим внешний вид мавзолея.









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