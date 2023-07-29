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Скоро стартуют продажи топового электрического седана Lucid Air Sapphire Edition

Электромобили тема довольно интересная, учитывая бесплатные парковки для них и отсутствие налогов в России. Плюс для электромобилей есть бесплатные зарядные станции. Они более тихие и имеют более плавный ход, по сравнению с традиционными автомобилями. Сегодня рассмотрим топовый электрический седан Lucid Air Sapphire Edition, продажи которого начнутся уже совсем скоро.
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Компания Lucid анонсировала выход с конвейера серийного электрического седана Lucid Air Sapphire Edition. Автомобиль получился на грани технической мысли нашего времени, а его динамика просто поражает, до 100 км/ч он разгоняется всего за пару секунд (по заявлению производителя даже немного быстрее, чтобы обогнать Tesla Model S Plaid с его результатом в 1.99 секунды). Сразу хочу предупредить начинающих водителей, что такие трюки очень быстро изнашивают шины авто, а сам водитель от резкого ускорения может потерять сознание. Стоить это чудо инженерной мысли будет от 249 000 долларов (по сегодняшнему курсу это почти 23 миллиона рублей).


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Стоит сказать, что анонс этого авто, означающий наличие полноценных инженерных образцов и как минимум, частично пройденные испытания, состоялся ещё в августе 2022 года. Тогда американская компания Lucid Motors заявила о грядущем выходе своего электрического седана Lucid Air Sapphire Edition, с динамикой разгона до 100 км/ч меньше чем за пару секунд и силовой установкой мощностью более 1200 л.с. Теперь же наконец этот автомобиль выходит на серийное производство (выпускать его будут в штате Аризона), которое не будет массовым, ввиду приличного ценника. Интересно будет его увидеть в новых голливудских фильмах и уличных гонках. По сложившейся традиции, ещё через пару лет должна будет выйти более дешёвая и массовая версия машины, которую возможно будут закупать для полиции и спецслужб, если она получит не сильно урезанные динамику разгона и максимальную скорость.

Не зря говорят, что за удовольствия нужно платить, поскольку ближайший его конкурент Tesla Model S Plaid разработанный под руководством Илона Маска (Elon Musk) и по мощности уступающий ему на целых 20 %, тоже стоит недёшево. В США электромобиль Tesla Model S Plaid доступен для заказа за 108 490 долларов (по сегодняшнему курсу это почти 10 миллионов рублей), а перевозка его в Россию увеличит ценник ещё минимум на 10 000 баксов.

Насколько стало известно, автопроизводитель уже выпустил первую партию электромобилей, но решил сразу их не продавать. Во-первых, это создаст повышенный ажиотаж среди любителей гоночных авто. А во-вторых, если продавать что-то совсем маленькими партиями, то этим воспользуются перекупщики, которые и получат основную часть прибыли, поэтому скорее всего продажи стартуют одновременно сразу в нескольких автосалонах по всей Америке. 

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Кстати, остальные технические характеристики машины тоже оказались на высоте, так разгоняется до скорости в 160 км/ч он за 3,87 секунды, а его максимальная скорость составит 330 км/ч, что заставит американских копов сильно попотеть, устраивая погони за пьяными лихачами. Такая динамика и скорость могут спасти тысячи жизней, если будут модификации для скорой помощи и полиции.

Аналогично с Tesla Model S Plaid, у данного спорткара целых 3 электродвигателя, пара на задней оси и один на передней, с суммарной отдачей 1200 лошадиных сил. Это позволяет (в сочетании с планетарными редукторами) получить независимое управление крутящим моментом на каждом из задних колёс, что ощутимо повышает управляемость авто. У версии Sapphire ожидается значительный прирост крутящего момента, в сравнении с прошлыми моделями серии. Поскольку тут реализовано управление вектором тяги, благодаря независимой работе задних моторов. Это позволяет, например, в поворотах подать тягу на одно колесо, а второй мотор переключить в режим рекуперации (обратного движения), что уменьшит радиус разворота и повысит устойчивость автомобиля на дороге, который так ценится у полицейских.


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Запас хода на одном заряде батарей пока не афишировался, но сообщается, что он превысит 640 километров.

Колёса композитные, изготовленные на заказ, со специальным комплектом шин (по некоторым данным это Michelin Pilot Sport 4S, одна шина обойдётся примерно в 50 000 рублей), они разного диаметра, 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Также авто получил более жёсткие пружины и втулки, уникальные настройки амортизаторов, улучшенную ABS (антиблокировочную систему), тягу и контроль устойчивости, а также карбон-керамические тормоза.


Согласно заявления разработчиков, Lucid Air Sapphire Edition станет самым дальноходным и самым быстро заряжающимся электромобилем (зарядка до 483 километров займёт всего 22 минуты) класса люкс в мире. Точный запас хода пока не афишируется, но его предшественник Lucid Air Dream Edition получил запас хода до 837 километров на одном заряде, а его максимальная скорость была ограничена 270 км/ч. Также у Сапфира самый вместительный багажник среди всех электромобилей (можно будет возить картошку с дачи сразу в мешках), а коэффициент сопротивления воздуху всего 0.21, что позволяет ему разгоняться до 330 км/ч. Также автомобиль получил уникальную стеклянную крышу, автопилот DreamDrive, изогнутый 34-дюймовый экран с разрешением 5K, навороченную аудиосистема Surreal Sound с 21 динамиком. На видео в конце статьи как раз обзор предшественника, у которого тоже 21 динамик, и они расположены так, что водитель с передним пассажиром могут свободно общаться, несмотря на громкую музыку.

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Отдельно стоит упомянуть встроенный зарядный бокс «Wunderbox» производства компании Lucid Motors. Он получил архитектуру 900V+, став самой быстрой системой зарядки гражданских электромобилей (интересно какие решения существуют у военных, если знаете, то напишите в комментариях). 

В комплекте с автомобилем будет поставляться стильная домашняя зарядная станция. Рассмотрим её подробнее, она этого заслуживает. Домашнюю зарядную станцию Connected Home Charging Station предлагается устанавливать в частных домах владельцев электромобилей. Эта система гарантирует запас хода на 128 километров за каждый час зарядки. Стоит отметить, что электромобилям по наследству перешла особенность зарядки смартфонов, когда до 80% идёт быстрая зарядка, а потом скорость заряда резко падает. Станция подключается к электромобилю через кабель длиной 7,3 м, её мощность составляет 19,2 кВт. Также она имеет встроенный модуль Wi-Fi для установки обновлений прошивки. Но это же позволит взламывать её хакерам, решившим заменить прошивку на собственную.

В качестве приятного бонуса посмотрим обзор его предшественника Lucid Air Dream Edition, у которого только два двигателя, но целых 34 различных датчика, необходимых для автопилота.


Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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