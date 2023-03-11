С выходом версии Chrome 111 компания Google отключает инструмент Chrome Cleanup Tool, который был доступен в течение нескольких лет.

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После 8 лет работы инструмента Chrome Cleanup Tool - который, как объясняет Google, помогает пользователям "восстанавливаться после неожиданных изменений настроек, а также обнаруживать и удалять нежелательное программное обеспечение" - компания решила, что он больше не нужен.

Объясняя причины решения об отказе от Chrome Cleanup Tool, Google говорит следующее:

Во-первых, с точки зрения пользователей - количество жалоб пользователей Chrome на UwS продолжает снижаться на протяжении многих лет, составляя в среднем около 3% от общего числа жалоб за последний год. Вместе с этим мы наблюдаем постоянное снижение количества обнаружений UwS на компьютерах пользователей. Например, в прошлом месяце всего 0,06% сканирований Chrome Cleanup Tool, проведенных пользователями, выявили известные UwS.

Кроме того, ряд позитивных изменений в экосистеме платформы способствовал более проактивной позиции безопасности, чем реактивной. Например, Google Safe Browsing, а также антивирусные программы теперь более эффективно блокируют файловые UwS, что изначально было целью программы Chrome Cleanup Tool. Если файловый UwS переместился в расширения, наши значительные инвестиции в процесс проверки Chrome Web Store помогли выявить вредоносные расширения, нарушающие политику Chrome Web Store.

Наконец, мы наблюдаем за изменением тенденций в сфере вредоносного ПО, где все чаще встречаются такие методы, как кража файлов cookie. Поэтому мы удвоили усилия по защите от такого вредоносного ПО с помощью различных усовершенствований, включая усиленные рабочие процессы аутентификации и улучшенную эвристику для блокировки фишинговых и социально-инженерных писем, целевых страниц вредоносного ПО и загрузок.

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Google прощается с утилитой, заявляя: "Хотя нам будет не хватать Chrome Cleanup Tool, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы отметить его роль в борьбе с UwS на протяжении последних 8 лет. Мы будем продолжать следить за отзывами пользователей и тенденциями в экосистеме вредоносного ПО, и когда противники снова адаптируют свои методы - а они это сделают - мы будем наготове".