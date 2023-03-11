В конце этого месяца у нас будет больше информации о первых чипах AMD Zen 4 с V-Cache. Помимо подробного рассмотрения улучшений производительности, вызванных увеличением кэш-памяти L3, другим важным фактором, влияющим на производительность, будет планировщик потоков Windows.

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Сегодня компания AMD объявила дату запуска и цены на свои долгожданные процессоры серии Ryzen 7000X3D. Нацеленные в первую очередь на геймеров, первые процессоры Ryzen 7000 с L3 V-Cache начнут продаваться 28 февраля, когда Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D поступят в продажу по цене $699 и $599 соответственно. За ними последует Ryzen 7 7800X3D чуть больше месяца спустя, когда 6 апреля он поступит в продажу по цене $449.

Чипы Ryzen 7000X3D, впервые анонсированные с большой помпой во время ключевой презентации AMD на выставке CES 2023 (и анонсированные задолго до этого), станут вторым поколением потребительских чипов AMD, использующих новую технологию 3D-стекирования V-Cache. V-Cache позволяет AMD устанавливать 64 Мб кэш-памяти L3 поверх существующих ПЗС, чтобы увеличить общую емкость L3 ПЗС Zen 3/4 с 32 Мб до 96 Мб. А в случае таких моделей с несколькими ПЗС, как Ryzen 9 7950X, общий объем кэш-памяти L3 в рамках всего чипа достигает 128 МБ.

Линейка серии AMD Ryzen 7000X/X3D

Ryzen 9 7950X3D 16C / 32T 4,2 ГГц 5,7 ГГц 128 МБ 120 Вт $699 02/28/23

Ryzen 9 7950X 16C / 32T 4,5 ГГц 5,7 ГГц 64 МБ 170 Вт $583 -...

Ryzen 9 7900X3D 12C / 24T 4,4 ГГц 5,6 ГГц 128 МБ 120 Вт $599 02/28/23

Ryzen 9 7900X 12C / 24T 4,7 ГГц 5,6 ГГц 64 МБ 170 Вт $444 -

Ryzen 7 7800X3D 8C / 16T 4,2 ГГц 5,0 ГГц 96 МБ 120 Вт $449 04/06/23

Ryzen 7 7700X 8C / 16T 4,5 ГГц 5,4 ГГц 32 МБ 105 Вт $299 -

Ryzen 7 5800X3D 8C / 16T 3,4 ГГц 4,5 ГГц 96 МБ 105 Вт $323 -.

После успешного тестирования технологии на потребительском рынке с помощью Ryzen 7 5800X3D, который был выпущен весной 2022 года, AMD разработала более широкую линейку чипов Ryzen, оснащенных V-Cache. В нее входит не только прямой преемник 5800X3D, 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D, но и, впервые, чипы с несколькими ПЗС. Это Ryzen 9 7900X3D и 7950X3D, которые будут предлагать 12 и 16 процессорных ядер соответственно.

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Интересно, что AMD выбрала неоднородный дизайн для этих частей с несколькими чиплетами - вместо того, чтобы наделить оба чиплета V-Cache, AMD оснащает дополнительным кэшем L3 только один. Другой чиплет останется обычным Zen 4 CCD, с интегрированными 32 МБ кэша L3. Zen 4 CCD, оснащенные V-Cache, будут предлагать 6 или 8 процессорных ядер, опирающихся на пул L3, для задач, которым выгоден больший размер кэша, в то время как обычные Zen 4 CCD не будут содержать V-Cache, что позволит им работать на более высоких тактовых частотах для обычных задач, которые не выиграют от дополнительного кэша.