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Китайский технологический гигант Xiaomi заявил, что начнет серийное производство своего первого электромобиля в первой половине 2024 года.
Соучредитель и главный исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сделал это заявление на прошлой неделе, выступая на ежегодном парламентском собрании Китая. Он отметил, что компания инвестировала более 3 миллиардов юаней (434,3 миллиона долларов) в свое EV предприятие в течение 2022 года, и добавил, что половину своего времени он тратит на работу в EV бизнесе Xiaomi.
"Производство автомобилей Xiaomi продвинулось дальше, чем ожидалось, и недавно успешно завершило зимние испытания", - добавил Лэй, общаясь с делегатами на собрании, сообщает South China Morning Post.
Компания Xiaomi впервые объявила о планах выйти на автомобильный рынок в начале 2021 года, но до сих пор официально не представила миру свой первый электромобиль. Однако в январе в сеть просочилась серия изображений, на которых, судя по всему, автомобиль изображен полностью.
Автомобиль получил название MS11 и выглядит как элегантный седан со спортивным силуэтом и множеством интригующих деталей дизайна. Передняя часть особенно примечательна благодаря фарам и бамперу, которые могут напомнить вам некоторые модели McLaren. Фотографии низкого разрешения также показали, что MS11 оснащен установленным на крыше датчиком LiDAR и дверными ручками заподлицо, что еще больше подчеркивает гладкие и плавные поверхности, доминирующие в дизайне.
Конечно, для успеха новому электромобилю потребуется гораздо больше, чем привлекательный дизайн. Китайский рынок электромобилей становится все более конкурентным с каждым днем, и MS11 должен обладать впечатляющими техническими характеристиками и технологиями, чтобы конкурировать со своими соперниками. По имеющимся данным, в нем будут использоваться батареи, поставляемые компаниями CATL и BYD, а электродвигатели будут производиться самой Xiaomi.