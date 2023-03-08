EK, производитель оборудования для водяного охлаждения премиум-класса, выпускает новую дистро-пластину для корпуса Lian Li O11D XL. Дистрон имеет встроенный экран EK-Quantum Lumen, 7-дюймовый IPS-монитор, который виден с передней части корпуса. Он предназначен для обеспечения улучшенного водяного охлаждения с помощью новейшей помпы D5 3-го поколения с интерфейсом SATA, что устраняет необходимость в дополнительных 4-контактных кабелях Molex. Распределительные пластины серии Reflection² совместимы с EK-Matrix7.

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EK-Quantum Reflection² PC-O11D XL D5 PWM D-RGB - Screen Edition - это пользовательский резервуар для водяного охлаждения, маршрутизатор и насос, который органично вписывается в переднюю часть корпуса, демонстрируя красивый 7-дюймовый IPS-экран с алюминиевой рамкой. Он также оснащен шестью инновационными портами push-in, которые поставляются с адаптерами с внутренней резьбой G1/4". Идея заключается в том, что пользователи могут легко собрать весь радиатор + фитинги + трубки и использовать эти вставные адаптеры, чтобы просто вставить его в распределительную пластину. Нижний радиатор крепится с помощью специального металлического кронштейна.

Разработанное для обеспечения уникальной эстетики и простоты использования, это передовое решение "все в одном" включает насос, экран, резервуар, простой механизм крепления и несколько стандартных для отрасли входов и выходов с резьбой G1/4". Расположение этих входов и выходов согласовано с другими продуктами EK, что сводит к минимуму количество изгибов, которые приходится делать пользователю при создании контура водяного охлаждения.

Распределительная пластина поддерживает следующие пять компонентов - один водоблок CPU, один водоблок GPU и три радиатора. При установленной распределительной пластине максимальные размеры радиаторов для каждой позиции следующие:

Верхний: EK-Quantum Surface P360

Низ: EK-Quantum Surface X360

Боковые: EK-Quantum Surface P360

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Разработанный для установки на переднее стекло корпуса O11D XL, EK-Quantum Reflection² PC-O11D XL D5 PWM D-RGB - Screen Edition элегантно вписывается в популярное шасси Lian Li O11D XL. Спереди можно увидеть прекрасный 7-дюймовый экран, на который можно вывести все, что захочет пользователь, поскольку он выступает в качестве дополнительного монитора. Экран Lumen имеет широкое SVGA разрешение 1024 x 600 пикселей, диагональ 7 дюймов и тип панели IPS для превосходных углов обзора и ярких цветов. Подключение к ПК осуществляется через кабель HDMI 2.0, входящий в комплект поставки, и внутренний порт USB 2.0 Type-A. Рамка экрана Lumen изготовлена на станке с ЧПУ из одного большого куска алюминия толщиной 20 мм, длиной 195 мм и шириной 115 мм.