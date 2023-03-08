Ожидается, что обновление принесет новый дизайн, улучшенные функции домашнего экрана и более высокую производительность устройств Xiaomi.

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POCO F3 - это смартфон среднего ценового диапазона, разработанный POCO, дочерней компанией Xiaomi. Он считается лучшим по соотношению цена/производительность, был анонсирован в марте 2021 года. Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 и частотой 120 Гц. Он работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870 5G. Модель поставляется в комплекте с MIUI 12.5 на базе Android 11, а в настоящее время работает на MIUI 13 на базе Android 12.

У вас может возникнуть вопрос: когда мы получим обновление MIUI 14 для POCO F3?

С новой MIUI 14 на базе Android 13, POCO F3 теперь будет работать гораздо стабильнее, быстрее и отзывчивее. Кроме того, это обновление должно предложить пользователям новые функции домашнего экрана. Итак, готово ли обновление MIUI 14 для POCO F3? Да, оно готово и будет выпущено для пользователей очень скоро. MIUI 14 Global будет представлять собой более продвинутый интерфейс MIUI с оптимизациями операционной системы Android 13.

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В некоторых странах обновление уже доступно. Номер сборки обновления, выпущенного для региона EEA, - MIUI-V14.0.7.0.TKHEUXM. MIUI 14, созданная на базе операционной системы Android 13, будет доступна всем остальным пользователям POCO F3 очень скоро.