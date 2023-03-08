Последний смартфон Samsung среднего ценового диапазона, как утверждается, обеспечивает превосходное время автономной работы благодаря особенно емкому аккумулятору на 6000 мАч и новому 5 нм чипу Exynos. Galaxy M14 5G может похвастаться дисплеем 90 Гц 1080p+ и тройной камерой 50 МП.

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Samsung представил новый Galaxy M14 5G на своем сайте. По сравнению с Galaxy M13 (около 160 евро на Amazon), Samsung немного модернизировали дизайн, особенно с тремя камерами, которые расположены по отдельности на задней панели, а не в прямоугольном модуле камеры. Подбородок под дисплеем остается сравнительно толстым, но Samsung по-прежнему устанавливает IPS-панель с разрешением 1 080p+ и частотой кадров 90 Гц. 13-мегапиксельная камера selfie расположена в вырезе. На задней панели расположена основная камера 50 МП f/1.8 и два сенсора 2 МП. Смартфон среднего класса может записывать видео в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Особенностью является аккумулятор, который при емкости 6000 мАч больше, чем у большинства конкурентов.

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Зарядка осуществляется через USB-C с мощностью до 15 Вт. Galaxy M14 5G - первый смартфон, оснащенный новой ARM SoC Samsung Exynos 1330. Чип, изготовленный по 5-нм техпроцессу, объединяет два производительных ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и шесть производительных ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Устройство поставляется с One UI 5.1 на базе Android 13.Ценообразование и доступностьВ Украине Samsung Galaxy M14 5G будет доступен либо с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти (около 211 евро), либо с 4 ГБ и 128 ГБ памяти соответственно (около 229 евро). Память можно расширить с помощью карты памяти microSD. Samsung пока не подтвердил никаких подробностей о запуске в остальной Европе и СНГ.