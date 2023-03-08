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Материнские платы ASUS Intel серий 700, 600 поддерживают 48 ГБ модули DDR5-7000
Компания ASUS объявила об обновлении BIOS для своих материнских плат серий Intel 700 и 600 в сотрудничестве с Corsair, добавив поддержку до 192 Гб памяти DDR5 и поддержку новых модулей Corsair Vengeance DDR5 48 Гб (2 x 24 Гб) 7000 MT/s.
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Когда сборщики приобретают материнскую плату 700 или 600 серии Intel из линеек ROG Maximus, ROG Strix, ProArt, TUF Gaming или Prime, перед ними часто встает выбор: взять вариант с поддержкой бюджетной памяти последнего поколения DDR4 или перейти на DDR5. По мере развития рынка оперативной памяти DDR5 энтузиастам становится трудно игнорировать потенциал производительности памяти нового поколения. Благодаря последнему обновлению BIOS, материнские платы ASUS с поддержкой DDR5 становятся грозным выбором. Весь ассортимент материнских плат ASUS серий 700 и 600 теперь поддерживает новейшие модули памяти DDR5 объемом 24 и 48 ГБ.

Компания ASUS провела тщательное тестирование новых комплектов памяти 2 x 24 Гб производства Corsair, чтобы подтвердить, что вся линейка материнских плат может поддерживать до 48 Гб оперативной памяти DDR5 со скоростью 7000 MT/s. Независимо от того, предпочитают ли пользователи передовую материнскую плату Z790, готовую к экстремальному разгону, или многофункциональную, но при этом экономичную модель B760, они смогут установить на нее комплект памяти DDR5, который предлагает непревзойденное сочетание емкости и скорости.

Многие пользователи шутят с друзьями или родственниками о том, что покупка нового и более емкого комплекта памяти позволит им открывать еще больше вкладок в браузере. В этом есть доля правды, несмотря на то, что для заметного засорения современного ПК с 16 ГБ оперативной памяти потребуется довольно внушительное количество вкладок браузера. Правда заключается в том, что многие пользователи могут воспользоваться большим объемом оперативной памяти с высокой пропускной способностью. Некоторые игры сами по себе могут занимать более 16 Гб оперативной памяти, и это без учета приложений, которые пользователи предпочитают оставлять запущенными в фоновом режиме.

Видеоредакторы, архитекторы, дизайнеры продуктов, 3D-моделисты, стримеры Twitch, инженеры, специалисты по анализу данных и многие другие - все они регулярно работают с нагрузками, чувствительными к памяти. Эти профессионалы и творцы - не говоря уже обо всех, кто ежедневно работает в режиме многозадачности - с нетерпением следят за развитием рынка DDR5. Новое поколение наборов памяти предлагает лучшее масштабирование для современных процессоров с большим числом ядер, значительное увеличение пропускной способности и долгожданное повышение эффективности, и все это без существенного влияния на общую задержку системы.

Предстоящие модули памяти DDR5 от таких производителей, как Corsair, выделяются тем, насколько большой объем памяти они предлагают при высокой скорости передачи данных. В настоящее время доступны комплекты DDR5-7000, но их максимальный объем составляет 16 ГБ на модуль. Новые модули памяти Corsair Vengeance 48 ГБ (2 x 24 ГБ) DDR5-7000 позволяют пользователям получить до 48 ГБ оперативной памяти DDR5, работающей со скоростью 7000 MT/s. Это заманчивое предложение для тех, кому нужно много высокоскоростной памяти. Для тех, кто предпочитает еще больше оперативной памяти, новые комплекты, такие как Corsair Vengeance 192 ГБ (4 x 48 ГБ) DDR5, будут предлагать скорость передачи данных 5600 MT/s.

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Обновления для материнских плат ASUS серий B760, H770 и 600 планируется выпустить в ближайшее время.

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