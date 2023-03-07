Выпущенная ранее сегодня версия War Thunder 2.25 "Sky Guardians" включает в себя первые французские корабли и сверхтяжелый танк Char FCM 2C, 18 новых и обновленных самолетов, новые локации и миссии, а также обновленные визуальные эффекты. Размер полного клиента игры преодолел барьер в 100 Гб, но для минимальной установки требуется менее 17 Гб.

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Обновление War Thunder 2.25 появилось несколько часов назад, и в нем довольно много заметных изменений. Это крупное обновление получило название "Хранители неба", но оно охватывает все сферы игры, а именно: сухопутные войска, военно-морские силы, самолеты, вертолеты, а также визуальные эффекты, локации и миссии.

Без лишних слов, вот основные моменты War Thunder 2.25 "Sky Guardians", которые должны как улучшить игровой опыт существующих игроков, так и привлечь новую кровь на виртуальные поля сражений:

Не менее 18 новых и обновленных летательных аппаратов, включая японский F-16 и уникальный сверхзвуковой истребитель вертикального взлета/посадки (VTOL) Як-141.

Немецкая и китайская версии легкого разведывательного бронетранспортера Sd.Kfz.222, а также десятки других новых и обновленных наземных машин, включая современный зенитно-ракетный и артиллерийский комплекс "Панцирь-С1", который используется с 2012 года.

Легкий ударный вертолет AH-6M "Little Bird".

Первые два французских корабля, а также 8 кораблей для других ВМС, включая корабль USS Nevada.

Визуальные изменения, включающие новые эффекты контраста и разделения потоков, обновленный эффект парового конуса, катапультируемые кресла для высокоуровневых самолетов, обновленные эффекты повреждений.

Новые локации и миссии, включая зимнюю версию карты "Северск".

После этого обновления минимальный размер клиента игры составляет 16,6 ГБ. Полный клиент требует 44,7 ГБ дискового пространства, версия с наземными моделями Ultra HQ - 82,9 ГБ, клиент с самолетами Ultra HQ меньше - 71,3 ГБ, а максимальный размер игры составляет 102,5 ГБ - это размер клиента с текстурами Ultra HQ для наземных и воздушных моделей.

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