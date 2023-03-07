Новый драйвер повышает производительность в среднем на 9% в играх DirectX 11/12.

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В конце прошлого года компания Intel выпустила графические процессоры ARC для настольных ПК, получив посредственные отзывы. Основная критика первого выхода компании на рынок графики для энтузиастов заключалась в том, что ARC A770 и ARC A750 страдали от проблем с драйверами, которые приводили к низкой производительности, особенно в играх, использующих старые API DirectX 9. С последующими обновлениями драйверов Intel утверждает, что ей удалось добиться значительного прогресса в этой области.

Редакторы из Hardware Unboxed протестировали ARC A770 с драйвером ARC версии 4123 и сравнили результаты с версией 3802 (выпущенной в ноябре 2022 года), чтобы узнать, было ли выполнено обещание Intel об улучшении производительности.

В режиме 1080p и с установленными драйверами версии 4123 ARC A770 ARC A770 оказался в среднем на 9% быстрее в 12 играх, протестированных Hardware Unboxed. Здесь графический процессор показал среднюю частоту кадров и низкую на 1% - 111 и 89 кадров в секунду соответственно. ARC A770 с версией драйвера 3802 показал среднюю частоту кадров 102 fps и минимальное значение 1% - 81 fps.

При разрешении 1440p версия 4123 улучшила производительность ARC A770 примерно на 8%, когда речь шла о средней частоте кадров. Графический процессор показал среднее значение 86 кадров в секунду, а минимальное значение в 1% составило 73 кадра в секунду.

Интересно, что драйвер 4123 практически не влияет на игры DX11/12. Например, наибольший прирост производительности, обнаруженный Hardware Unboxed, был получен в игре Far Cry 6. В игре средний прирост частоты кадров составил около 10% при 1080p, в то время как при 1440p он сократился до 9%.

Прирост производительности в DX11/12 благодаря новым драйверам резко контрастирует с приростом, наблюдаемым в играх DX9. В игре CS: GO ARC A770 ARC A770 показал впечатляющие 322 к/с при разрешении 1080p, при этом частота кадров на 1% ниже - 197 к/с. Для сравнения, ARC A770 со старым драйвером 3802 показывал в среднем разочаровывающие 147 кадров в секунду, а низкий 1% fps составлял 70. 144p показал столь же впечатляющие результаты: средний fps увеличился на 120%, а низкий 1% fps - еще на 180%.

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По данным Hardware Unboxed, благодаря улучшенным драйверам улучшилось и ценностное предложение ARC A770. Показатели стоимости одного кадра снизились при 1080p и 1440p и теперь составляют $3,21 и $4,06 соответственно при соответствующих разрешениях. Данные расчеты стоимости за кадр основаны на ценах New Egg, поэтому результаты могут отличаться в зависимости от цен в разных магазинах.