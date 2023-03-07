Xiaomi 13 Ultra, ожидаемый уже в апреле, снова стал предметом обсуждения в китайской сети Weibo, где известный и обычно надежный инсайдер прокомментировал новый "Leica Professional Optical Lens" и его преимущества, особенно в отношении отзывчивости системы камеры.

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Во время выставки Mobile World Congress 2023 компания Xiaomi наконец-то представила первые камеры серии Xiaomi 13 с оптимизацией под Leica для своих поклонников. Те, кто готов потратить 1 000 евро за Xiaomi 13 или 1 300 евро за Xiaomi 13 Pro, все еще могут воспользоваться бонусом предварительного заказа на несколько дней, но при таком уровне цен Xiaomi частично дороже, чем Samsung и Apple за пределами Китая.

Это не предвещает ничего хорошего для Xiaomi 13 Ultra, который уже ожидается в начале апреля и также будет доступен в качестве глобальной модели и должен увенчать всю тему флагманских камер Leica. Тем не менее, поклонникам Xiaomi, которые хотят получить лучшее, что может предложить китайский производитель в 2023 году, возможно, стоит подумать, имеет ли смысл подождать еще немного, а затем, возможно, заплатить на несколько сотен евро больше.

"Больше и значительно лучше зум-камер, чем в Xiaomi 13 Pro"

Об этом в очередной раз напомнил индийский инсайдер Kartikey Singh, который первым показал нам дизайн камеры Xiaomi 13 Ultra в виде отрендеренных изображений раньше всех. И без того впечатляющие характеристики портретной и макро- камеры с 3-кратным зумом, основанной на единственном 1/2,76-дюймовом 50-мегапиксельном сенсоре Samsung ISOCELL JN1 в Xiaomi 13 Pro, должны значительно вырасти в качестве благодаря значительно большему 50-мегапиксельному сенсору Sony IMX858, ожидаемому в Xiaomi 13 Ultra.

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Ожидается, что новый сенсор Sony будет иметь огромный размер 1/1,75 дюйма - согласно более ранним утечкам - и будет использоваться в Xiaomi 13 Ultra не только для камеры с 3-кратным зумом, но и для телекамеры с перископом и сверхширокоугольной камеры, в паре с 1-дюймовым Sony IMX989 в качестве основной камеры, причем последняя, возможно, будет дополнительно оптимизирована за счет переменной диафрагмы и улучшенных алгоритмов. Останется ли Xiaomi 13 Ultra доступным по цене, пока неизвестно, но, по крайней мере, с этой крутой камерой он должен стать более чем достойным соперником для Samsung Galaxy S23 Ultra.