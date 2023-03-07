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Хотя технология AMD FidelityFX Super Resolution 2.2 уже использовалась в некоторых играх, теперь она доступна в виде плагина Unreal Plugin на сайте GPUOpen.
FidelityFX Super Resolution 2 от AMD уже используется в некоторых играх с тех пор, как AMD выпустила исходный код технологии, включая такие игры, как Forza Horizon 5, Need For Speed Unbound и F1 22, но внедрение в различные движки может занять время, и теперь она доступна в виде плагина для Unreal Engine.
FSR 2.2 от AMD привносит несколько улучшений, включая новую логику, которая должна уменьшить "High-Velocity Ghosting", проблему, которая обычно поражает гоночные игры. Также в ней появилась новая функция Debug API Checker, которая должна значительно упростить отладку для разработчиков.
В дополнение к улучшениям, которые появились в плагинах FSR 2 UE, плагин v2.2 также:
- Добавляет поддержку Unreal Engine 5.1.
- Включает в себя общие улучшения из FSR 2.2 для борьбы с ghosting.
- Улучшает работу с призраками для объектов со смещением мирового положения - больше объектов с WPO должны по умолчанию отображать скорость.
- Улучшает внешний вид анимированной листвы - но зависит от настроек разработчика.
- Немного другой постпроцессинг для улучшения призрачности анимированных материалов.
Технология AMD FSR прошла путь от 110 доступных и предстоящих игр в июне 2022 года до 226 в декабре прошлого года. Теперь она достигла нового рубежа, достигнув 250 доступных и готовящихся игр с поддержкой либо FSR 1, либо FSR 2, при этом FSR 2 скоро перейдет в разряд FSR 2.