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Компания Ulefone представила Armor 23 Ultra, новый смартфон, который, как предполагается, может использовать спутниковую связь вдали от мобильной сети. Остальные характеристики также на высшем уровне.
Как и соответствующие модели iPhone, производитель полагается на спутниковую связь. Она будет использоваться не только для совершения экстренных звонков, но и для двусторонней связи. Ulefone пока не комментирует используемую инфраструктуру и стоимость.
Смартфон является прочным устройством, он должен выдерживать пыль, воду и физические нагрузки. Ulefone рекламирует сертификацию по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Модель должна выдерживать падение с высоты до двух метров и быть водонепроницаемой на глубине до шести метров. По словам производителя, корпус, по крайней мере частично, изготовлен из титана.
Установлен 6,67-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Датчик отпечатков пальцев и 16-Мп фронтальная камера размещены прямо в дисплее. В качестве SoC используется не самый свежий Snapdragon 8 Gen 1, в распоряжении которого 16 гигабайт оперативной памяти. Объем внутренней памяти составляет один терабайт. Основная камера имеет разрешение 108 мегапикселей, широкоугольная камера и телеобъектив должны иметь 64 мегапикселя.
Аккумулятор емкостью 7000 мАч обещает длительное время автономной работы, однако предполагается, что батарея будет заряжаться током до 120 ватт и, соответственно, особенно быстро. В настоящее время нет точной информации о цене или доступности смартфона, оснащенного Android 13.