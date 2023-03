AMD обновила свою кампанию по продаже игровых комплектов для видеокарт Radeon, добавив в них игру "The Last of Us Part 1". Новая акция началась в тот момент, когда предыдущая акция для игр "The Callisto Protocol" и "Dead Island 2" закончилась 4 февраля.

Новый пакет включает в себя новейшие видеокарты серии RX 7000. Начиная с 5 февраля, новые покупки видеокарт AMD Radeon или готовых игровых настольных компьютеров с ними на некоторых рынках и через участвующих розничных продавцов будут иметь право на бесплатную копию "The Last of Us Part 1".

В число подходящих видеокарт входят Radeon RX 7900 XTX, RX 7900 XT, RX 6950 XT, RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800, RX 6750 XT, RX 6700 XT, RX 6700, RX 6650 XT, RX 6600 XT, RX 6600, RX 6500 XT и RX 6400, то есть весь стек настольных продуктов AMD Radeon серий RX 6000 и RX 7000.

Для тех, кто в танке - The Last of Us Part 1 (с англ. "Последние из нас: Часть 1") - это видеоигра в жанре экшн-приключений с элементами выживания, разработанная компанией Naughty Dog и выпущенная для игровой консоли PlayStation 3 в 2013 году.

Игра рассказывает историю выживания главных героев - Джоэла и Элли - в постапокалиптическом мире, пораженном загадочной эпидемией, превращающей людей в монстров. Джоэл, опытный выживальщик и контрабандист, берет на себя задачу доставить молодую Элли, которая является носителем редкого иммунитета к инфекции, в безопасное место, где ее могут использовать для создания вакцины.