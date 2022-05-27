Новый повод, чтобы закупаться техникой и комплектующими?

3070 Ti за копейки - надо брать

3070 Ti за копейки - надо брать

3080 ASUS Gaming за 100 с началом - успей

3080 ASUS Gaming за 100 с началом - успей

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Двухнедельный минимум был вчера пробит на торгах пары USD\RUB. Падение составило более 10 процентов. Причиной стало снижение процентной ставки до 11%, сделано это было, по мнению ЦБ, на фоне сокращения инфляционных рисков.

Ранее ключевая ставка повышалась до 20 процентов в конце февраля, что вызвало стремительный рост курса доллара на биржах.

Эльвира Набиуллина на конференции в Москве заявила, что ЦБ предотвратит дальнейший рост инфляции в 2022 году, ведь к следующему заседанию планируется очередное снижение ставок.

Доходность облигаций (ОФЗ 10-лет) упала практически до 9.41% - это самый низкий уровень с начала февраля.

Какие перспективы мы имеем? Поступления налоговых вычетов сократилось почти на 50 процентов, что серьезно ударило по поступлениям в бюджет. Доля валютной выручки, которую должны сдавать экспортеры - снижена с 80 до 50 процентов, также увеличены сроки продажи до 120 дней.

Со снятием ограничений рост цен - только дело времени, повышение пенсий и МРОТ на 10% частично защитит от инфляционных рисков, но реальные цифры инфляции несопоставимы с официальной статистикой.

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Похоже сигнал дан и стоит закупаться техникой, пока не поздно, ведь сильный рубль может пробыть сильным недолго.