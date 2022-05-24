Невероятное видео появилось на канале YouTube ENFANT TERRIBLE

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

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На фоне переноса релиза долгожданной игры Starfied от Microsoft и Bethesda, начали появляться видео, которые показывают видение игры самими фанатами.

В очередной раз можно убедиться, что движок Unreal Engine 5 отлично себя показывает как в демонстрациях, так и интересует многих разработчиков, судя по списку анонсированных игр на UE5.

Видео было опубликовано в общем доступе на канале YouTube ENFANT TERRIBLE и основано на ранее представленных концепт-артах. При создании ролика демонстрации использовалось большое количество инструментов: Blender, 3DsMax, Megascans, встроенные в движок технологии Lumen, Nanite и тд.

Получилось действительно впечатляюще:

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