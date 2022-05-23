Это двойной удар для поклонников Wargaming, играющих в танки, коих у нас немало.

Wargaming и их партнеры из Lesta Studio, не будут давать игрокам из России и Беларуси доступ к 3D-стилям по Warhammer 40K, которые станут доступны бесплатно для игроков из ЕС и США после прохождения ивента. Ивент есть - но 3D-стили за него не дадут. Lesta Studio могли принять решение "подсластить пилюлю" и выдать игрокам уже существующие в игре 3d-стили для тех же танков, которые раньше продавались за деньги, но бесплатно. Но, они решили этого не делать.

реклама

Игроков из Украины это затронет тоже. И свои 3D-стили они тоже не получат, т.к. до сих пор не налажена процедура переноса учетных записей из ru-кластера в европейский кластер.

Учитывая последние новости и скандалы по поводу увольнений большого числа сотрудников, урезаний компенсации после ухода из компании, верится в дальнейшее активное развитие компании с трудом.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Wargaming — издатель и разработчик видеоигр, штаб-квартира компании находится на Кипре. Центры разработки располагаются в Минске, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах мира.