Wargaming и их партнеры из Lesta Studio, не будут давать игрокам из России и Беларуси доступ к 3D-стилям по Warhammer 40K, которые станут доступны бесплатно для игроков из ЕС и США после прохождения ивента. Ивент есть - но 3D-стили за него не дадут. Lesta Studio могли принять решение "подсластить пилюлю" и выдать игрокам уже существующие в игре 3d-стили для тех же танков, которые раньше продавались за деньги, но бесплатно. Но, они решили этого не делать.
реклама
Игроков из Украины это затронет тоже. И свои 3D-стили они тоже не получат, т.к. до сих пор не налажена процедура переноса учетных записей из ru-кластера в европейский кластер.
Учитывая последние новости и скандалы по поводу увольнений большого числа сотрудников, урезаний компенсации после ухода из компании, верится в дальнейшее активное развитие компании с трудом.
Wargaming — издатель и разработчик видеоигр, штаб-квартира компании находится на Кипре. Центры разработки располагаются в Минске, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах мира.