Два приближенных источника к властям сообщили изданию "Ведомости", что ЦБ в обход через других участников рынка начал скупать валюту у экспортеров. Причем приобретается только валютная выручка и ничего более.
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Что это может означать для рынка? Замедление укрепления курса рубля, чтобы избежать проблем с экспортом. Снижение цен на некоторые товарные группы, где это было, замедлится и ЦБ рассчитывает на некую стабилизацию. Как работает этот механизм и будет ли он эффективен, не пояснили.
На данный момент экспортеры должны продавать 80 процентов валютной выручки, было предложение снижения до 50 процентов, но пока этот вопрос только на рассмотрении.
По всем последним новостям ЦБ и её глава Набиуллина, похоже пытаются стабилизировать экономику в рамках санкций, но как это будет работать на практике с учетом большого количества переменных, остается только гадать.
На данный момент ситуация выглядит следующим образом, открытие торгов на понедельник скоро начнется:
В пятницу, 20 мая, пара USD/RUB опускалась до минимальных значений за последние 4 года.