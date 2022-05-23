Регулирование давно напрашивалось на рынке криптовалют.

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Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что криптовалюты ничем не обеспечены и необходимо их регулирование.

Также она отметила, что у беспокоится за тех людей, которые совершенно не понимают рисков от инвестирования в криптовалюты и активы, ведь они могут потерять все накопления.

Также Кристин Лагард предостерегла, что криптовалюты «ничего не стоят, ничем не подкреплены, в них нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности».

Выходом из ситуации может выступить запуск цифрового евро, который планируется запустить до 2026 года, так как криптовалюты и стейблкоины являются по сути спекулятивным инструментом по обогащению и не могут быть признаны как повсеместное платежное средство для использования.

Ранее ЕЦБ уже призывал обратить внимание регуляторов на данную проблему, так как под угрозой стоят накопления не только обычных домохозяйств, но и компаний, которые активно инвестировали в криптовалютный рынок и развитие бирж.

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Нетрудно заметить, что некоторые биржи уже закрыты, и их владельцы улетели в закат с активами многих клиентов. Не говоря уже о недавней ситуации с Avalanche Foundation, когда Terra улетела на дно по капитализации и стоимости монет.