реклама
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что криптовалюты ничем не обеспечены и необходимо их регулирование.
Также она отметила, что у беспокоится за тех людей, которые совершенно не понимают рисков от инвестирования в криптовалюты и активы, ведь они могут потерять все накопления.
Также Кристин Лагард предостерегла, что криптовалюты «ничего не стоят, ничем не подкреплены, в них нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности».
Выходом из ситуации может выступить запуск цифрового евро, который планируется запустить до 2026 года, так как криптовалюты и стейблкоины являются по сути спекулятивным инструментом по обогащению и не могут быть признаны как повсеместное платежное средство для использования.
Ранее ЕЦБ уже призывал обратить внимание регуляторов на данную проблему, так как под угрозой стоят накопления не только обычных домохозяйств, но и компаний, которые активно инвестировали в криптовалютный рынок и развитие бирж.
Нетрудно заметить, что некоторые биржи уже закрыты, и их владельцы улетели в закат с активами многих клиентов. Не говоря уже о недавней ситуации с Avalanche Foundation, когда Terra улетела на дно по капитализации и стоимости монет.