В примечаниях к выпуску AMD утверждается, что оптимизация DirectX 11 для графических процессоров серии Radeon RX 6000 может привести к повышению производительности по сравнению с предыдущей версией программного драйвера 22.5.1.

Ранее в этом месяце AMD выпустила новый драйвер Adrenalin Edition 22.5.1, он добавил поддержку новых моделей Radeon и ничего больше, но в тот же день AMD выпустила второй драйвер под названием « AMD Software Preview Driver May 2022 », и примечания к выпуску для этого драйвера были интересными.

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В примечаниях также говорится об оптимизации SAM (Smart Access Memory) в Death Stranding и Watch Dogs Legion с приростом до 24%. Чтобы выяснить, насколько сильно отличается новый драйвер, ребята из TechSpot взяли линейку из 50 игр, чтобы сравнить версию драйвера Radeon 22.5.1 и новый драйвер предварительной версии с использованием Radeon RX 6700 XT.

1080p, разница в процентах.

1440p, разница в процентах.

4К, разница в процентах.

6700XT (новый драйвер) vs RTX 3070, разница в процентах.

Перед выпуском этого драйвера статистика показывала, что RTX 3070 в среднем на 11% быстрее, чем 6700 XT. Теперь можно увидеть, что с новым драйвером 6700 XT теперь на 7% медленнее, поэтому в копилку AMD можно записать небольшую победу, учитывая текущее ценовое позиционирование.

Цены:

Что мы можем увидеть в текущий момент по ценовой политике? (на 21.05). Возьмем пару примеров из самых популярных маркетов. Понятно, что завтра, послезавтра цена может измениться, но понимание о выгодной покупке можно с большего составить. Рассмотрим самые доступные недорогии версии вендоров, которые есть в наличии, а не с плашкой "заказать позже". Мало ли, на руках у Вас наличные и хочется заказать карту прямо сейчас.

DNS:

Online Trade:

Citilink:

Итоги: Как мы видим, некоторые предложения по цене приятно удивляют. Ценовая политика AMD на данный момент радует. Но всё же, каждый выбирает для себя что ему приобрести. Возможно кому-то не нравятся карты AMD, кто-то никогда не купит карту от Nvidia. Но факт на лицо: если AMD будет демпинговать рынок и развивать FSR 2.0, внедряя в ещё большее количество игр, то сдвиг на рынке видеокарт может произойти. Конечно сейчас не всё так радужно, учитывая список поддерживаемых и будущих проектов с аналогом DLSS. Ещё одним фактором, который может сдвинуть ситуацию с мертвой точки - скорое внедрение этих технологий в консоли, что по дефолту будет расширять список тайтлов с этой технологией.

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