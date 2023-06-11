В этой новости мы разберём слова Роберта Доу, аналитика JPR, по поводу покупок видеокарт во 2 квартале этого года.

Мы много говорим о лучших видеокартах, но сейчас их никто не покупает. Согласно новому отчету от Jon Peddie Research (JPR), продажи графических процессоров упали почти на 13% по сравнению с прошлым кварталом, в котором и так были плохие продажи, и упали почти на 40% по сравнению с тем же временем прошлого года.

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Всего, по данным JPR, в последнем квартале было отгружено 6,3 миллиона плат. Для сравнения, в последнем квартале 2021 года, в разгар дефицита GPU, было отгружено более 13 миллионов плат.

Несмотря на то, что видеокарты не раскупают тоннами, в отчете JPR есть несколько интересных моментов. Во-первых, коэффициент подключения, то есть количество видеокарт, фактически установленных в ПК, вырос на 8% по сравнению с прошлым кварталом. Это означает, что, несмотря на общее снижение продаж графических процессоров, люди все еще используют их для сборки ПК.

JPR отмечает, что это, скорее всего, связано с тем, что люди предпочитают варианты последнего поколения: "На поставки новых [дополнительных плат] повлиял спад на рынке ПК, вызванный инфляцией и увольнениями, а также люди покупали платы последнего поколения, поскольку поставщики стремились снизить уровень запасов".

Хотя легко указать на разочаровывающие графические процессоры, такие как RTX 4060 Ti, как на причину спада, JPR также отмечает, что продажи видеокарт во 2-м квартале каждого года обычно невысоки.

Еще более интересными являются изменения в доле рынка. По сравнению с прошлым годом, AMD с 24% рынка перешла на 12%, то есть на тот же процент, который она занимала в прошлом квартале. Nvidia, тем временем, выросла с 75% до 84%. Оставшиеся 4% приходятся на Arc A770 и A750 от Intel.

В прошлом году Intel даже не было на карте, а с момента запуска ей удалось отвоевать у Nvidia и AMD лишь 2% рынка. За последний квартал этот показатель удвоился, что является удивительным признаком того, что у Intel может быть будущее в мире дискретных видеокарт.

Хотя Nvidia по-прежнему занимает доминирующее положение, ей пришлось сократить поставки GPU больше, чем AMD. Карты AMD снизились чуть менее чем на 8%, в то время как Nvidia сократила поставки более чем на 15%. Это возможно потому, что отгрузка видеокарты в магазин не означает, ее продажу конечному пользователю. По всей вероятности, Nvidia испытывает более серьезные проблемы, поскольку работает над распродажей старых запасов серии RTX 30.

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Сейчас продается не так много новых видеокарт, но JPR утверждает, что в течение года ситуация изменится. "[В первом квартале] 2023 года рынок AIB все еще сталкивался с последствиями избыточного предложения на рынке, вызванного несоответствиями в цепочке поставок и заказами времен пандемии. Вторая половина 2023 года обещает быть более яркой", - написал Роберт Доу, аналитик JPR.