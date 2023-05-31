Помните, как разъемы и кабели видеокарт Nvidia продолжали плавиться, что приводило к поломке графических процессоров и потенциальной опасности пожара по всему миру? Компания Asus считает, что у нее есть решение, но оно само по себе вызывает некоторые серьезные вопросы.

На выставке Computex в Тайване компания Asus продемонстрировала новую концепцию будущей видеокарты, в которой полностью отсутствует 16-контактный разъем питания 12VHPWR. В конце концов, идея кажется довольно простой: ваши разъемы питания не могут расплавиться, если их нет.

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Как же карта включается в сеть? Вместо кабелей, подключаемых к карте, используется фирменный разъем (пока временно названный GC_HPWR), который вставляется непосредственно в материнскую плату, подобно вставкам PCIe, поставляемым со всеми лучшими графическими процессорами. Разница в том, что вместо передачи данных эти разъемы передают 600 Вт мощности.

Питание на этот разъем подается либо через 16-контактный разъем 12VHPWR, либо через три 8-контактных разъема PCIe, причем все эти разъемы расположены на задней панели материнской платы. Таким образом, вместо того, чтобы подключать кабель к видеокарте, вы подключаете его к задней стороне материнской платы. Это может помочь избежать некоторых изгибов кабеля, которые, как предполагалось, могут привести к расплавлению разъемов 12VHPWR.

Все это означает, что вам понадобится много фирменного оборудования. Не только специальная видеокарта, но и специальная материнская плата Asus, а также корпус, поддерживающий материнскую плату, у которой все разъемы расположены сзади. При этом материнская плата будет работать и с обычными видеокартами, использующими разъем 12VHPWR.

Хорошо это или плохо?

Asus не подтвердила цену, но заявила, что будет взимать небольшую надбавку за свои обычные карты (и вам нужно будет приобрести совместимый корпус). Но взамен вы получаете систему, которая (надеюсь) имеет меньший риск катастрофического отказа, а также выглядит гораздо чище благодаря меньшему количеству видимых кабелей.

На выставке Asus продемонстрировала свою новую идею на видеокарте RTX 4070, получившей название GeForce RTX 4070 Megalodon, хотя Asus утверждает, что это временное название. Эта карта работала в паре с материнской платой Asus TUF Gaming Z790 BTF. Пока нет информации о том, будет ли Asus открывать свою систему GPU без кабелей для других компаний.

Хотя идея Asus может помочь предотвратить такие катастрофы, как плавление, которые так долго были в заголовках СМИ, она также вызывает вопросы. Хорошая ли это идея - направлять еще больше энергии через материнскую плату? Оправдаются ли дополнительные затраты? И сколько корпусов ПК вообще будут поддерживать это новое решение?

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Все это пока неизвестно, и это уже не первый раз, когда Asus экспериментирует со скрытием кабелей ПК от посторонних глаз. Будет интересно посмотреть, станет ли концепция разъема питания компании началом нового стандарта для видеокарт или просто окажется дорогостоящей неудачей.