Сообщается, что Samsung вносит существенные изменения в формат ввода с помощью стилуса в своем следующем складном устройстве, поскольку стремится к созданию более тонких телефонов.

Согласно сообщению ET News, в Galaxy Z Fold 7 стилус будет использоваться в формате, аналогичном формату Apple Pencil.

Ссылаясь на отраслевые источники, корейское издание сообщает, что Samsung решила убрать элемент дигитайзера из дисплея будущего телефона. Дигитайзер - это чувствительный к нажатию слой, который преобразует физические данные, вводимые стилусом, в цифровую информацию.

Сообщается, что удаление слоя дигитайзера позволило Samsung уменьшить сечение телефона на 0,6 миллиметра. В отчете упоминается, что толщина Galaxy Z Fold 7 составит менее 10 миллиметров и что он был создан по образцу Galaxy Z Fold Special Edition.

Последний более тонкий, чем Galaxy Z Fold 6 текущего поколения, и оснащен большим внутренним дисплеем. Для Samsung Galaxy Z Fold 7 компания планирует использовать 8-дюймовый внутренний складной экран чуть большего размера, но без дигитайзера, который бы уменьшал ширину талии телефона.

Итак, как стилус может быть использован в этом уравнении без дигитайзера? Samsung, похоже, переосмысливает весь набор стилусов и, как сообщается, внедрит систему активного электростатического излучения (AES).

Технология AES использует специальные датчики, встроенные в дисплей вместо цифрового преобразователя, для создания электростатической сетки. Эти сетки взаимодействуют со стилусом, который, помимо прочего, оснащен собственным передающим устройством.

Вот объяснение Wacom процесса взаимодействия со стилусом AES: “Одна сенсорная сетка и перо действуют как передающий модуль, который генерирует электрическое поле; другие сетки действуют как принимающие модули. Положение пера определяется на основе различий в величине заряда, регистрируемого на каждом приемном устройстве сенсорной сетки.”

Такой подход сокращает задержку ввода до миллисекунд без ущерба для точности ввода или таких тонкостей, как чувствительность к нажатию. С другой стороны, стилус становится тяжелее.

Это не обязательно плохой знак, поскольку такие устройства, как Apple Pencil, прекрасно подходят как для создания простых заметок, так и для создания продвинутых набросков. Они получили широкое признание в творческом сообществе, которое ежедневно пользуется iPad.

Единственная серьезная проблема заключается в том, что стилус нужно будет регулярно заряжать, чтобы пополнить заряд аккумулятора внутри. Как Samsung это удается, остается загадкой. В стилусах Apple используется либо магнитная зарядка, либо проводной интерфейс USB-C для подзарядки аккумулятора, встроенного в их цилиндрический корпус.

До сих пор Samsung продавала специальный стилус под маркой “Fold Edition” для телефонов серии Galaxy Z Fold, который толще и более округлый, чем тот, который она предлагала для телефонов серии Galaxy S или предыдущей серии Galaxy Note.

Было бы интересно посмотреть, какие дизайнерские решения (и ценовую модель) Samsung использует для своего нового складного стилуса. И да, вполне вероятно, что в ближайшее время ожидается повышение цен.