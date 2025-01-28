Galaxy Z Flip 7 - это следующая итерация складного телефона Samsung, но последние утечки говорят о том, что в его камерах не будет абсолютно никаких аппаратных изменений.

По имеющимся данным, Z Flip 7 будет обладать той же конфигурацией, что и Z Flip 6: 50-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельный ультразум и 10-мегапиксельная фронтальная камера.

Однако это не означает, что все надежды на обновление утрачены. Хотя аппаратная часть в основном останется прежней, у Samsung есть планы по улучшению программного обеспечения телефона, что может привести к значительному улучшению качества снимков.

Согласно информации от GalaxyClub, в Z Flip 7 может быть реализован ProVisual Engine для S25 или его аналог. Этот набор инструментов на основе искусственного интеллекта позволит обрабатывать и редактировать даже не самые качественные фотографии, превращая их в произведения искусства.

Ходили различные слухи о процессоре Z Flip 7. Некоторые предполагали, что он может быть оснащён чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, в то время как другие говорили, что вместо него может использоваться чип Exynos, как это уже было перед выходом Galaxy S25. Хотя чип Exynos уже применялся в глобальных флагманских устройствах Samsung, пользователи заметили, как он влияет на качество фотографий.

В дневное время качество фотографий, сделанных на чипах Exynos и Qualcomm, относительно одинаковое. Существуют едва заметные различия, но они не являются критичными. Однако чипы Qualcomm имеют преимущество не только при съёмке в условиях низкой освещённости, но и при записи видео.

Samsung иногда выпускает один и тот же телефон с разными процессорами в зависимости от региона. В прошлом европейские рынки обычно получали чип Exynos, в то время как в США телефоны Galaxy использовали процессор Qualcomm. Часто решение было связано с требованиями к аппаратному обеспечению, например, модему.

Samsung стремится преодолеть плохую репутацию Exynos, которую она уже начала исправлять с такими телефонами, как Galaxy A55. Это особенно важно, поскольку репутация может повлиять на продажи важного устройства, такого как будущий Z Flip.