Многие инсайдеры уже поделились информацией о технических характеристиках грядущих лучших видеокарт Nvidia, но цена до сих пор оставалась загадкой.

Как сообщается, с компанией Vex связался человек, работающий в австралийской розничной сети, и этот человек предоставил скриншот, на котором перечислены многие видеокарты Asus RTX 5080, а также некоторые основные характеристики и цены и если это правда, то это не очень хорошая новость для геймеров.

На скриншоте RTX 5080 указана с 16 ГБ памяти, что соответствует предыдущим утечкам, хотя неясно, будут ли в ней использоваться более быстрые модули VRAM, как утверждают некоторые. Полный листинг относится к Asus Prime GeForce RTX 5080 16GB OC, что означает разогнанную карту.

Далее указаны цены. В первой строке указана закупочная цена - то есть, сколько пришлось заплатить австралийскому ритейлеру, чтобы купить карту у Asus. Во втором ряду указана фактическая цена, то есть сколько вы заплатите за покупку одного из этих GPU. Цена покупки составляет 1580 долларов (далее умножайте на 100 для перевода в рубли), а цена продажи - 1740 долларов.

Как ни крути, 1740 долларов за RTX 5080 - это много. По некоторым слухам, производительность 5080 находится примерно на том же уровне, что и у 4090, но она может не соответствовать ожиданиям и тогда за такую цену мало кто будет покупать.

Многие признаки указывают, что RTX 5080 может оказаться дорогостоящим устройством. Взять, к примеру, утечку листинга Acer Predator Orion - версия с RTX 5080 стоила около 3640 долларов. Однако не все надежды потеряны.

Даже если предположить, что все вышесказанное правда и этот неназванный австралийский ритейлер вскоре будет продавать RTX 5080 по цене, эквивалентной 1740 долларам, мы должны учитывать тот факт, что это карта производства Asus, причем разогнанная. Рекомендованная цена (MSRP) Nvidia, скорее всего, будет установлена на более консервативном уровне, ее партнеры по производству плат обычно поднимают цены на пару сотен долларов. Версия Founders Edition, а также версии, не относящиеся к классу OC, наверняка будут дешевле.