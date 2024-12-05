Линейка планшетов iPad Pro от Apple достаточно мощная, чтобы стать полноценной заменой ноутбуку, в зависимости от того, что вы используете. Когда анонсируется новый iPad, это большая новость - почти такая же большая, как если бы Apple подтвердила дату выхода.

Пока анонса точной даты в отношении M5 iPad Pro не произошло, но аналитик с солидным стажем говорит, что массового производства стоит ожидать во второй половине следующего года. Минг-Чи Куо сообщил об этом сроке на Medium, и если он точен, можно предположить, что выхода iPad Pro M5 следует ожидать где-то в конце 2025 года.

Кроме того, Куо утверждает, что Apple ожидает увеличения продаж во второй половине 2025 года. Аналитик также сообщил, что компания BYD Electronic станет эксклюзивным сборщиком для известного по слухам HomePod, оснащенного дисплеем. Работа Куо в качестве рыночного аналитика позволяет ему замечать тенденции на рынке и собирать информацию до того, как она станет официальной, и чаще всего он оказывался точен. Тем не менее, воспринимайте любые ранние новости скептически.

Пока еще слишком мало утечек, касающихся этого iPad. Тем не менее, ранее известно, что Apple уже заказала чипы M5, которые имеют улучшенную архитектуру и, возможно, будут производиться по 3-нанометровому техпроцессу.

iPad Pro M4 был выпущен в начале этого года под одобрительные отзывы критиков, и чип M5 должен стать значительным обновлением по сравнению с предыдущим поколением - на этом все. Других слухов о том, каким будет следующее поколение iPad Pro, пока не поступало, но, скорее всего, основной упор будет сделан на функции искусственного интеллекта.

Хотя Apple, похоже, отказалась от необходимости делать все свои продукты ультра-тонкими, следующий iPad Pro, надеемся, сохранит свою фирменную портативность и будет легким даже при увеличении мощности.