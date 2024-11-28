Мы уже слышали много слухов об iPhone 17, включая информацию о новых дисплеях, новом чипе Wi-Fi и даже о потенциальном iPhone Air.

Так называемый iPhone Air, по слухам, получил новый дизайн, но последние новости говорят о том, что Apple планирует обновить всю линейку iPhone 17. Кроме того, iPhone 17 Pro может получить самое большое обновление за последние годы.

Титан был огромной частью маркетинга Apple для линейки Pro за последние пару лет, но iPhone 17 Pro и Pro Max, как сообщается, возвращаются к алюминиевым рамкам. Это изменение дизайна также сопровождается алюминиевым, а не стеклянным видом камеры на задней панели - впервые на iPhone премиум уровня с момента выхода iPhone 7 Plus в 2016 году. После этого Apple перешла на рамку из нержавеющей стали, а затем на титановую рамку для iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro.

Сказать, что это неожиданно, значит преуменьшить. Apple сделала премиальный титановый корпус линейки iPhone Pro одной из лучших частей своего маркетинга. Пока это всего лишь слухи, но отказ Apple от титана в пользу алюминия застал врасплох пользователей больше, чем любое из обновлений спецификаций. Это также неожиданно, потому что не было никаких предположений, что какой-либо другой производитель идет по аналогичному пути; например, Galaxy S25 Ultra, по слухам, будет иметь титановую сборку.

Этот материал стал практически отраслевым стандартом для устройств премиум сегмента. Странно, что Apple отказалась от него без предупреждения. Алюминий также мешает беспроводной зарядке, что является одной из причин, по которой Apple якобы сохраняет наполовину стеклянную основу.

Учитывая, что эта новость исходит из неофициального источника, пусть и с хорошим послужным списком, нет никаких сведений о том, почему Apple может снова склониться к алюминию. Однако растущая стоимость титана, экономическая неопределенность нового президентского срока и потенциальные тарифы заставляют многие компании перестраховываться. С переходом на «умные» корпуса Apple, возможно, пытается сократить расходы, чтобы сосредоточиться на процессоре, а не на внешнем виде корпуса.