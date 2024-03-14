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Илон Маск называет американский законопроект о запрете TikTok "цензурой"
Миллиардер говорит, что законопроект о TikTok будет иметь более широкие последствия. Американские республиканцы разделились во мнениях по этому вопросу в преддверии голосования в Палате представителей прошедшего в среду.

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Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск не поддерживает американский законопроект, запрещающий TikTok, если он не разорвет свои связи с Китаем.

"Этот закон касается не только TikTok, он касается цензуры и правительственного контроля!" написал Маск на сайте X, ранее известном как Twitter, владельцем которого он является. "Если бы речь шла только о TikTok, в законе было бы указано только "иностранный контроль", но это не так".

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Маск ответил на утверждения депутата Томаса Масси о том, что законопроект о TikTok - это "троянский конь", который дает президенту право запрещать сайты и преследовать американские компании.

"Президент получит право запрещать ВЕБ-САЙТЫ, а не только приложения", - написал представитель Масси в Твиттере.

"Нарушителем нового закона будет считаться американский (или оффшорный) хостинг-сервис или магазин приложений, а не "иностранный противник"".

Он указывает на текст законопроекта, в котором говорится: "Термин 'приложение, контролируемое иностранным противником' означает веб-сайт, настольное приложение, мобильное приложение или приложение с дополненными или иммерсивными технологиями, которое прямо или косвенно (в том числе через материнскую компанию, дочернюю компанию или филиал) управляется" ByteDance или TikTok.

Хотя TikTok в первую очередь ориентирован на мобильные устройства, он также доступен в Интернете, как Facebook, Instagram и X Маска.

Авторы законопроекта утверждают, что это не является актом цензуры. "Этот законопроект не регулирует речь. Он полностью сосредоточен на контроле над иностранными противниками, а не на содержании передаваемой речи", - заявила двухпартийная группа законодателей в начале этого месяца. "Этот законопроект применим только к определенным приложениям социальных сетей, которые находятся под контролем иностранных противников, как это определено Конгрессом".

Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками, запрещает приложения, контролируемые иностранными противниками; в данном случае это в основном относится к принадлежащим компании ByteDance приложениям, таким как TikTok. Законопроект также "создает процедуру, позволяющую президенту определять конкретные приложения для социальных сетей", контролируемые "иностранным противником", как угрожающие национальной безопасности. Такие приложения, включая их веб-версии, будут запрещены в магазинах приложений и на веб-хостингах, соответственно.

TikTok может обойти запрет США, разорвав связи с ByteDance, что, собственно, и является конечной целью. Никто не ожидает, что TikTok будет полностью запрещен в США (особенно в год выборов, когда оба кандидата нуждаются в голосах молодых, одержимых TikTok избирателей).

Но произойдет ли это, еще предстоит выяснить. Бывший президент Трамп, выступивший против последнего запрета TikTok, поскольку он выгоден компании Meta, по иронии судьбы сам начал обсуждение запрета TikTok, издав в 2020 году указ, аналогичный готовящемуся закону. Ходили разговоры о том, что Microsoft купит TikTok, пока Oracle не выступила в качестве технологического партнера. Затем президент Байден отменил указ Трампа, но оставил дверь открытой для более комплексного решения.

Администрация Байдена заявила, что поддержит законопроект, который получил широкую двухпартийную поддержку. Сам законопроект был представлен депутатами. Майк Галлахер и Раджа Кришнамоорти и более 20 других представителей республиканцев также названы "соруководителями" этой меры.

Тем не менее, мнения республиканцев по поводу законопроекта разделились. В то время как Масси выступает против, губернатор-республиканец штата Юта Спенсер Кокс заявил в понедельник, что поддерживает законопроект, косвенно опровергая заявления TikTok о том, что запрет его приложения нарушает Первую поправку. Республиканский комиссар FCC Брендан Карр, который публично критиковал TikTok в течение многих лет, поддерживает последний законопроект.

Маск, тем временем, не стал уточнять свои возражения, ограничившись одним твитом. Но он и раньше критиковал TikTok. В июне 2022 года он размышлял: "Разрушает ли TikTok цивилизацию? Некоторые люди так думают". В прошлом году Маск сказал, что пробовал пользоваться TikTok, но "почувствовал, как их ИИ прощупывает мой мозг, и перестал". В прошлом году, после оттока рекламодателей, Маск заявил, что следует бойкотировать TikTok, а не его собственную социальную медиаплатформу.

Американский законопроект был единогласно одобрен комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей на прошлой неделе.

TikTok уже запретили 39 штатов США, запретив его использование на государственных устройствах. Многие другие страны также запретили TikTok на правительственных устройствах на национальном уровне, а Индия ввела полный запрет. Однако попытки запретить приложение в целом на уровне штатов США наталкиваются на противодействие судов.

#илон маск #tiktok #законопроект
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В США заблокируют TikTok, соответствующее решение уже одобрено Палатой представителей
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