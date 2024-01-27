Компания Pokémon наконец-то выступила с заявлением по поводу сходства дизайна некоторых существ из одноименной франшизы и вирусной игры Palworld от Pocketpair, посвященной сбору монстров и выживанию. Компания заявила, что расследует этот вопрос

Игра Palworld от Pocketpair стала неожиданным игровым хитом этого месяца, продавшись тиражом более 8 миллионов копий менее чем за неделю. Несмотря на то, что геймплей крафтинга на выживание сильно отличается от пошаговых ролевых игр про покемонов, Palworld с момента своего появления завоевала репутацию "покемона с оружием", и с момента выхода в ранний доступ 19 января сравнения только усилились. Теперь компания The Pokémon Company заявила, что проводит расследование в отношении игры после того, как игроки указали на сходство между Palworld и существами Pokémon.

"Мы получили множество запросов относительно игры другой компании, выпущенной в январе 2024 года. Мы не давали никаких разрешений на использование интеллектуальной собственности или активов Pokémon в этой игре", - говорится в заявлении The Pokémon Company, опубликованном в четверг на ее корпоративном сайте. "Мы намерены провести расследование и принять соответствующие меры в отношении любых действий, нарушающих права на интеллектуальную собственность, связанную с покемонами. Мы будем продолжать беречь и лелеять каждого покемона и его мир, а также работать над тем, чтобы объединить мир с помощью покемонов в будущем".

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Как это обычно бывает, если что-то становится настолько популярным, следует множество обсуждений и пристальных взглядов. В частности, люди утверждали, что Pocketpair сдирает или плагиатит как фанатские, так и реальные дизайны покемонов, а некоторые предполагали, что могли быть использованы инструменты искусственного интеллекта.

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Хотя на данный момент это всего лишь предположение, очевидно, что визуальные сходства между Pals и Pokémon привлекли внимание The Pokémon Company, которая решила, что этот вопрос стоит изучить подробнее.