Преемник существующих настольных процессоров Intel 13-го поколения Raptor Lake должен появиться в конце этого года, и, судя по слухам, он не будет особенно интересным.

По слухам, это будет довольно незначительное обновление - но теперь, вопреки предыдущим сообщениям, появилась новая информация о том, что Intel продолжит использовать ту же четырехъядерную конфигурацию для своих процессоров Core i3 в рамках серии 14-го поколения Raptor Lake Refresh.

Информация поступила от пользователя Twitter @g01d3nm4ng0, который поделился некоторыми спецификациями процессоров Intel 14-го поколения, не относящихся к серии K. Если верить этим данным, ожидается, что количество ядер в новых процессорах будет аналогично существующим аналогам Raptor Lake.

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Единственным отличием станет увеличение тактовых частот на 200 МГц, за исключением Core i5-14400, который получит прирост в 100 МГц. Core i7-14700 будет единственным процессором, который получит значительный прирост, благодаря четырем дополнительным эффективным ядрам, что на четыре больше, чем у нынешнего Core i7-13700.

Аналогичный набор спецификаций грядущих процессоров 14-го поколения для настольных ПК был недавно обнародован в видеоролике Red Gaming Tech на YouTube. По словам ютубера, процессоры Core i3 14-го поколения, включая Core i3-14100/14100F и Core i3-14300, будут оснащаться не четырьмя, а шестью производительными ядрами. В то время казалось, что это будет одним из главных изменений в этом поколении чипов.

С другой стороны, просочившаяся информация о характеристиках Core i5, похоже, соответствует вышеупомянутой утечке: ожидается, что Core i5-14500 и i5-14400 будут иметь шесть производительных и восемь эффективных ядер, что означает повышение эффективности на четыре ядра по сравнению с Core i5-13500 и i5-13400.

Китайский производитель ПК Machenike подтвердил, что Intel выпустит процессоры 14-го поколения Raptor Lake Refresh для настольных ПК в октябре. Информация о запуске просочилась на проходящей выставке Bilibili World 2023, где компания демонстрировала свой ассортимент продукции, включая настольные ПК, ноутбуки и мини-ПК, поддерживающие текущую линейку процессоров 13-го поколения, а также готовящиеся к выпуску процессоры 14-го поколения.

Важно отметить, что ни одна из этих сведений не является официальной, и лучше подождать, пока Intel опубликует окончательные спецификации, прежде чем делать какие-либо выводы.