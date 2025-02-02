Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что новые пошлины в отношении товаров из Канады и Мексики начнут действовать с 1 февраля.

Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, что вызвало ответную реакцию этих стран. Как сообщает Carscoops, это начало новой торговой войны. В частности, Канада намерена ввести 100-процентный налог на ввоз электромобилей Tesla.

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1 февраля 2025 года администрация Трампа объявила о введении новых пошлин на импорт товаров из Китая, Канады и Мексики. На товары, поступающие с территории Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), в том числе из Канады и Мексики, будет введен тариф в размере 25%. В то время как на товары из Китая пошлина составит 10%.

Канадские власти намерены не только ответить на действия Трампа, но и поддержать предприятия и сотрудников, которые могут пострадать от введения новых пошлин. Также член Палаты общин Канада и кандидат на пост премьер-министра Христя Фриланд предложила увеличить налог на американские товары, такие как алкогольные напитки, а также 100-процентную пошлину на автомобили Tesla.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард Касаубон заявил, что новые пошлины приведут к росту цен на 25% на товары, поступающие в США. Это ослабит бизнес в штатах, таких как Калифорния, Техас, Флорида и Аризона. Президент Клаудия Шейнбаум заявила, что у неё есть несколько готовых планов для ответных действий.