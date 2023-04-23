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Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими

Как строилась советская промышленность, кем инвестировалась и в какой зависимости и от кого мы состоим сегодня. Печальные итоги.
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Как всё начиналось:

СССР и США известны своим соперничеством во время холодной войны, но многие не понимают, что американские компании сыграли значительную роль в развитии советской промышленности. Фактически, большинство предприятий и отраслей промышленности в СССР были американскими.

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СССР нуждался в передовых технологиях и опыте, а США стремились экспортировать свою продукцию и знания на новые рынки. Правительство начало давать кредиты и гранты американским компаниям, заинтересованным в экспорте своей продукции в СССР.  Это привело к значительному росту американских инвестиций в советскую промышленность.

Яркие примеры американских инвестиций:

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Одним из самых известных примеров был Камский завод грузовых автомобилей. Завод был построен американской компанией International Harvester в 1970-х годах. В то время он был крупнейшим в мире и выпускал более 500 000 грузовиков в год, был масштабным предприятием и потребовал значительных инвестиций со стороны США.

Другим примером американских инвестиций в советскую промышленность было строительство Сталинградского тракторного завода. Завод был построен компанией Caterpillar Tractor Company в 1930-х годах и был крупнейшим тракторным заводом в мире в то время. Завод производил более 100 000 тракторов в год и вносил значительный вклад в советскую экономику.


FYI, завод тогда и сейчас:

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СССР также в значительной степени полагался на американские технологии в своей космической программе. Многие ключевые компоненты советского космического оборудования, включая ракетные двигатели, используемые в космических кораблях "Союз", были основаны на американских разработках. Это было связано с тем, что СССР не хватало ресурсов и опыта для разработки собственных передовых технологий.

Магнитогорский металлургический комбинат - завод был построен консорциумом американских компаний, включая Bethlehem Steel и United States Steel, в 1930-х годах. Завод был масштабным предприятием и потребовал значительных инвестиций со стороны Америки. Он был рассчитан на производство до 8 миллионов тонн стали в год и сыграл решающую роль в индустриализации Советского Союза.

Другим важным примером было строительство Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Электростанция была построена General Electric и несколькими другими американскими компаниями в 1970-х годах. В то время она была крупнейшей гидроэлектростанцией в мире и дала значительный толчок развитию советской экономики. Однако в 2009 году на электростанции произошла катастрофическая авария, в результате которой погибли 75 человек и был нанесен значительный ущерб станции.

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Американские компании также сыграли значительную роль в развитии советской нефтяной и газовой промышленности. В 1970-х годах несколько американских компаний, включая ExxonMobil и ConocoPhillips, участвовали в разработке Тенгизского нефтяного месторождения в Казахстане. Это месторождение является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире и сыграло значительную роль в добыче нефти в Советском Союзе.

Советский Союз также в значительной степени полагался на американские технологии в своей военной промышленности. Американские компании, включая Boeing и Lockheed Martin, предоставили значительный опыт и продукцию советскому военно-промышленному комплексу. Это включало разработку истребителей, вертолетов и другого военного оборудования.

Основные факторы:

Тот факт, что большинство предприятий и отраслей промышленности в СССР были американскими, объясняется сочетанием ряда факторов.

Одной из причин, по которой американские компании смогли закрепиться в советской промышленности, стала политика либерализации экономики, проводившаяся советским правительством в 1960-х и 1970-х годах. Эта политика позволила иностранным компаниям инвестировать в советскую промышленность и предоставила американским компаниям значительные возможности для экспорта своей продукции и опыта.

2023 год:

Как же обстоит ситуация сегодня? Если мы оказались так крепко встроены в зависимость от продукции "западных партнеров" и "заокеанских соседей" - стоит задать правильный вопрос. Не как это получилось, а кто это допустил. Вы, исправно работающий на заводе X или сидящая на кассе женщина в "Пятерочке"? Нет.

Только 5 процентов собственных обрабатывающих станков в промышленности. Американский инжиниринг по нефтедобыче - более 90 процентов состоит из "заокеанского оборудования".  Микроэлектроника - как мы откажемся от этого? Потребуются многие годы и вливания бюджета, чтобы достигнуть хотя бы уровня 10-летней давности, а время идет и разрыв будет увеличиваться. Да, 60-130-150нм для производства электроники для ракет нам доступны с оговорками. Намажете на хлеб ракету вместо масла? Очень сомневаюсь.

Нефтедоллары, падающие в карманы и оффшорные счета - вряд ли пойдут на инвестиции в собственную промышленность. Обычных людей - рабочий класс, тут даже и упоминать плачевно. Поворот трубы с "коллективного запада" на солнечный Китай не меняет ровным счетом ничего. Есть ли коллективная Азия, когда Китай периодически конфликтует с Индией (которая активно закупает вооружения) на границах? Есть ли "коллективный Запад" как это вещают круглосуточно? Тоже нет. 

Но есть хорошие новости. Однако они не для Вас: 

"В глобальный рейтинг 2023 года вошло 2640 человек, на 28 меньше, чем в 2022 году, а их совокупное состояние сократилось на $500 млрд, до $12,2 трлн. При этом ситуация с российскими миллиардерами иная: их теперь 110 человек, на 22 больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с $353 млрд до $505 млрд."

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