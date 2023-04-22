Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
Цвет настроения - красный
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Advanced Micro Devices (AMD) - ведущая американская компания по производству полупроводников со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния. Она была основана в 1969 году и с тех пор завоевала репутацию производителя высокопроизводительных микропроцессоров, графических процессоров и других компонентов компьютерного оборудования.
Первые годы
Компания AMD была основана Джерри Сандерсом, бывшим руководителем Fairchild Semiconductor. Первые годы компании были отмечены финансовыми трудностями и острой конкуренцией с такими гигантами отрасли, как Intel и IBM. В 1979 году AMD представила свой первый микропроцессор AMD Am9080. Однако этот продукт не смог завоевать рынок, и AMD вскоре оказалась на грани банкротства.
Битва с Intel
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На протяжении всей истории AMD ее главным соперником была компания Intel. В конце 1990-х годов AMD представила процессор K6, который стал первым реальным вызовом доминированию Intel на рынке процессоров для ПК. Однако судьба AMD изменилась в начале 2000-х годов с появлением процессора Pentium 4 от Intel. Pentium 4 был высокопроизводительным процессором, который быстро стал промышленным стандартом, оставив AMD в затруднительном положении.
Приобретение ATI Technologies
В 2006 году AMD сделала смелый шаг, приобретя ATI Technologies, ведущего производителя графических процессоров. Это приобретение должно было помочь AMD более эффективно конкурировать с Intel, которая активно интегрировала графику в свои процессоры. Приобретение оказалось серьезным финансовым ударом для AMD. Компания с трудом интегрировала деятельность ATI в свою собственную и была вынуждена взять значительный долг для финансирования приобретения.
Bulldozer
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Одним из самых больших провалов AMD за последние годы стал процессор Bulldozer. Выпущенный в 2011 году, Bulldozer должен был составить конкуренцию процессорам Core i5 и i7 от Intel. Процессор страдал от проблем с производительностью и не оправдал ожиданий ни по скорости, ни по энергопотреблению. Он стал большим разочарованием для AMD и привел к значительным финансовым потерям компании.
Spectre и Meltdown
В 2018 году во многих современных процессорах, в том числе производимых компанией AMD, были обнаружены серьезные недостатки в системе безопасности. Уязвимости, известные как Spectre и Meltdown, позволяли злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации, хранящейся на затронутых системах. AMD не спешила реагировать на уязвимости, и в своих первых заявлениях компания преуменьшала серьезность проблемы. Это вызвало критику со стороны экспертов по безопасности и технологического сообщества, и репутация AMD была еще больше подорвана этим инцидентом.
Борьба с маркетинговым доминированием Intel
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Одной из основных проблем AMD была борьба с маркетинговым доминированием Intel. Исторически сложилось так, что Intel имеет больший маркетинговый бюджет, чем AMD, и может более эффективно продвигать свою продукцию среди потребителей. Это приводило к ситуациям, когда AMD производила более качественную продукцию, чем Intel, но потребители все равно выбирали Intel из-за маркетинговых усилий компании.
Судебные процессы с Intel
На протяжении многих лет AMD вела несколько судебных споров с Intel. В 2005 году AMD подала антимонопольный иск против Intel, утверждая, что компания участвует в антиконкурентной практике для сохранения своего доминирующего положения на рынке. В результате судебного разбирательства между двумя компаниями было заключено соглашение на сумму 1,25 миллиарда долларов, при этом Intel согласилась изменить свои методы ведения бизнеса и выплатить AMD значительную сумму денег.
Athlon
Одним из главных успехов AMD стала разработка процессора Athlon в конце 1990-х годов. Athlon был высокопроизводительным процессором, который конкурировал с лучшими предложениями Intel того времени. Этот успех помог AMD стать крупным игроком на рынке процессоров для ПК и подготовил почву для будущих продуктов, таких как процессоры Ryzen и Epyc.
Успех Ryzen
Процессор Ryzen стал крупным успехом для AMD в последние годы и был впервые представлен в 2017 году и получил широкое признание за свою производительность и стоимость. Именно благодаря этому прорыву AMD завоевала немаленькую долю на рынке процессоров для ПК и появилась возможность эффективно конкурировать с Intel. Но наблюдая текущую ситуацию (7000 линейка процессов), в которой оказалась AMD, можно опять подумать, что рынок ожидает перекос в сторону Intel. Всё из-за ценовой политики и невозможности пользователям сделать выбор между DDR4 и DDR5. Посмотрим как будет ситуация развиваться далее.
Приобретение Xilinx
В 2020 году компания AMD объявила о приобретении Xilinx, ведущего производителя программируемых логических устройств. Окончательно сделка была закрыта в феврале 2022 года.
Бывший генеральный директор Xilinx Виктор Пэн (Victor Peng) присоединится к AMD в качестве президента созданного подразделения Adaptive and Embedded Computing Group (AECG). AECG будет специализироваться на разработке передовых FPGA, Adaptive SoC и программного обеспечения, давая объединённой компании возможность предлагать расширенный набор решений, включая процессоры и графические процессоры AMD.
Будущее
Следует отметить, что, хотя AMD на протяжении своей истории пережила изрядную долю неудач и провалов, компания также продемонстрировала устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Поскольку индустрия полупроводников продолжает развиваться, будет интересно посмотреть, как AMD продолжает внедрять инновации и конкурировать со своими соперниками.
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