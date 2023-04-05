"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
Дисклеймер
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Это шедевр!
Сегодня я расскажу вам о захватывающей инди-игре под названием "Симулятор Побега от Военкомата ". В этой игре вы окажетесь в роли юного призывника, который решил сделать все возможное, чтобы избежать военскую службу. Да, именно так, как вы и подумали - это не просто очередная игра про побег из тюрьмы, лутер-шутер в открытом мире или RPG с нелинейным сюжетом, а нечто гораздо более оригинальное! Пристегните ремни, мы отправляемся в захватывающее приключение!
Сюжет
Игра начинается с того момента, как ваш герой, пацифист, получает повестку в военкомат. Он понимает, что не готов к службе и решает сбежать. Вам предстоит помочь ему справиться с множеством испытаний и препятствий, чтобы избежать участи покраски травы зеленой краской или облагораживания туалета зубной щеткой.
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Полные смешных ситуаций и неожиданных поворотов событий, история игры оставит вас в напряжении и заставит смеяться до слез. Аутентичное окружение очень способствует полному погружению в мир игры. Жаль, что проект не вышел также в VR. Возможно разработчик прислушается к многочисленной фанатской базе и сможет реализовать данную задумку, ведь полноценный экспириенс от сюжета можно получить только с помощью полного погружения.
Геймплей
Геймплей игры предлагает уникальный подход к жанру побега. Вы будете искать не только пути к спасению, но и способы избежать применения силы со стороны военкомата. А силовых элементов воздействия на Вас будет достаточно. Их ровно 2: кулак от военкома в физиономию и вертушка с последующим после этого добиванием.
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Вам придется исследовать различные локации (2 локации), взаимодействовать с разнообразными предметами, решать головоломки и применять свою смекалку, чтобы найти выход из сложных ситуаций. Будьте осторожны и избегайте попадания в зоны видимости военкома, чтобы не быть пойманным и отправленным на службу! Напряжение нарастает с каждой минутой.
Графика и звук
Графика игры выполнена на прекрасном движке Unity, который придает ей неповторимый шарм и эстетику среднестатистической берлоги юноши призывного возраста. Каждая локация - а их ровно 2 - прорисована с любовью к деталям и создает особую атмосферу. Музыка и звуковое сопровождение игры просто шедевральны. Озвучены все персонажи в игре. Их ровно 2. Вы и военком. Тембр голоса будет очень приятно оценить на Вашей акустической системе за много денег.
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Плюсы игры:
- 2 прекрасно детализированные локации
- 2 прекрасно прописанных персонажа
- Все персонажи озвучены на русский язык
- Графика помогает полностью погрузиться в гнетущую атмосферу игры
- Головоломки от Жака Фреско
- Размер игры всего чуть более 200 мегабайт
- В игре присутствует скрытый анонс в виде коробки неанонсированной видеокарты от Nvidia
Минусы:
- Хотелось бы больше локаций и персонажей
- Гендерное разнообразие не соблюдено (XD)
Итоги
Игровая индустрия катится во всем известном направлении. Но есть ещё порох в пороховницах таких талантливых инди-разработчиков. Рекомендую ему не продаваться и не устраиваться в компанию, которая просто присвоит все его труды, а открывать собственную контору, которая порадует нас сиквелом данной замечательной игры. Гойда!!!!!
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