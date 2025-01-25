Ожидаемого быстрого перехода большинства пользователей на iOS 18 из-за новых AI-функций не случилось.

Apple выпустила iOS 18 в сентябре вместе с iPhone 16. Недавно компания поделилась статистикой распространения своей новой OS.

iOS 18 установлена на 76% iPhone, выпущенных за последние четыре года, и на 68% всех совместимых устройств. На iOS 17 работают 19% устройств, ещё 5% остались на более старых версиях. Ожидаемого быстрого перехода большинства пользователей на iOS 18 из-за новых AI-функций не случилось. Год назад iOS 17 достигла тех же 76%, а iOS 16 — 81%. Данные были опубликованы на сайте Apple для разработчиков по состоянию на 21 января 2025 года. Стоит отметить, что статистика основана на устройствах, которые совершали транзакции в App Store.

iPadOS 18 установлена на 63% iPad последних четырёх лет. Ещё 27% используют iPadOS 17, 10% — более старые версии. Здесь виден небольшой рост по сравнению с прошлым годом (61% у iPadOS 17).

Apple сделала iOS 18 совместимой с iPhone XS (2018) и более новыми моделями. Владельцам старых устройств пока еще можно не спешить с покупкой нового. Однако функции Apple Intelligence доступны только на iPhone 15 Pro и новее. Даже бюджетный iPhone SE 4, который скоро выйдет, получит ИИ-функции.