Это позволит активировать Apple Intelligence на устройстве. Такие обновления, скорее всего, повлияют на цену. Например, iPad 10 стоил дороже, чем iPad 9, из-за нового дизайна и USB-C порта.

В 2024 году Apple не выпустила обновление базовой модели iPad 11-го поколения. По данным портала MacRumors, компания снизила цену на iPad 10 и перестала комплектовать его зарядным устройством в Европе, что указывает на отсутствие планов по скорому выпуску новой модели. Презентация слишком рано могла бы повлиять на другие продукты. В начале января появились новости о преемнике iPad 10. Планшет получит чип A17 Pro, как у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Ожидается, что iPad 11-го поколения будет представлен в июне 2025 года. По информации журналиста Марка Гурмана, устройство сохранит дизайн предшественника. Также iPad 11 может получить 8 ГБ оперативной памяти. Это позволит активировать Apple Intelligence на устройстве.

Напомним, для использования Apple Intelligence требуется 7 ГБ свободного места на устройстве. Функции Apple Intelligence доступны на устройствах с английским языком системы и Siri. После активации Apple Intelligence будет работать и при путешествиях в другие регионы мира.

Сейчас iPad 10 стоит от 299 долларов. У него чип A14 Bionic и 4 ГБ RAM. Это хороший планшет, но для AAA-игр и ИИ не хватит мощности.

Такие обновления, скорее всего, повлияют на цену. Например, iPad 10 стоил дороже, чем iPad 9, из-за нового дизайна и USB-C порта. Цены на iPad 11 пока неизвестны, но можно ожидать цену около 429 долларов.