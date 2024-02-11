





Недавний удар беспилотника по американской военной базе "Башня 22" в Рукбане (Иордания) действительно знаменует собой значительное развитие современной динамики военных действий, особенно в части использования беспилотных авиационных систем (БАС). В результате этой атаки погибли трое американских военнослужащих и еще 34 человека получили ранения. Это первый случай, когда военнослужащие США понесли смертельные потери в Иордании на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Этот инцидент является частью серии нападений: с октября 2023 года в регионе зафиксировано более 165 нападений на военнослужащих США.

Башня 22 служит вспомогательной базой для расположенного неподалеку гарнизона Аль-Танф, где размещаются около 350 американских солдат и военнослужащих ВВС. База стратегически расположена в зоне деконфликтинга на границе между Ираком, Сирией и Иорданией, которая была создана в соответствии с соглашением 2016 года между США и Россией. Такое расположение сделало ее центром внимания в условиях повышенной напряженности в регионе.

Беспилотник, использовавшийся в этой атаке, прибывший из Сирии, был идентифицирован как "беспилотник-смертник", предназначенный для самоуничтожения при столкновении. Такие беспилотники, как иранский "Шахед", представляют собой сдвиг в возможностях Ирана в области беспилотной воздушной войны. Они разработаны для несения фугасных боеголовок и оснащены передовыми системами наведения, в том числе GPS, инфракрасными или визуальными датчиками для повышения точности. Их стелс-функции, такие как малое поперечное сечение радара и радиопоглощающие материалы, делают их сложными для обнаружения и перехвата. Использование этих беспилотников означает стратегический переход к тактике асимметричной войны и создает серьезные проблемы для обычных систем обороны.

В ответ на эти атаки в последние месяцы американские военные уделяют особое внимание мерам по борьбе с беспилотниками. Центральное место в этой инициативе занимает Объединенное управление по борьбе с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (JCO), которое занимается комплексной подготовкой военного персонала к противодействию угрозам, исходящим от БПЛА. Ключевым учреждением в этой области является Объединенный университет по борьбе с БАС в Форт-Силл, штат Оклахома, который должен быть полностью введен в эксплуатацию в 2024 финансовом году. Он играет важнейшую роль в обеспечении подготовки по борьбе с БПЛА в ходе различных военных учений всех родов войск.

Будущее обороны базы от беспилотных угроз, вероятно, предполагает интеграцию передовых технологий, таких как сложные радарные системы, алгоритмы, управляемые искусственным интеллектом, средства электронного глушения и оружие прямой энергии. Этот технологический прогресс дополняется тщательной подготовкой военнослужащих, позволяющей им эффективно использовать эти системы и принимать своевременные решения в сценариях беспилотной угрозы.

Этот инцидент в башне 22 не только подчеркивает переломный момент в тактике военных действий, но и свидетельствует об эволюции оборонных стратегий и технологий перед лицом развивающихся возможностей беспилотников. По мере того как эти беспилотные системы становятся все более доступными, военные базы по всему миру должны предвидеть и упреждать потенциальные угрозы, чтобы обеспечить безопасность персонала и имущества от воздействия сложных беспилотных систем. Чтобы эффективно противостоять будущим атакам БПЛА, необходима комплексная стратегия. Она включает в себя внедрение передовых технологий борьбы с беспилотниками, упреждающие меры по нарушению инфраструктуры и операций, стоящих за атаками беспилотников, а также постоянную разработку инновационных методов защиты, в частности, с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Такой подход позволит укрепить оборонительные возможности миссии США в Сирии и решить растущую проблему беспилотной войны в регионе.