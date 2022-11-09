Сегодня пользователи начали жаловаться на сбои в приложениях Яндекс Go и Uber. При попытке заказать такси сервис Яндекс выдает «неизвестную ошибку».

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Пользователи пожаловались на работу сервиса Uber и Яндекс Go, сегодня днем произошел сбой. Сообщает издание RB.RU.

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Приложение, которые помогают людям решать повседневные задачи - поехать, отправить, забрать или заказать перестали работать.

Пытаясь вызвать такси с помощью данных приложений, Uber и Яндекс Go выдавали сообщения - «неизвестная ошибка».

До сих пор причинами технической неполадки занимаются. Причины сбоя в нормальной работе приложений остаются неизвестными.

На данный момент нет информации о том, когда Uber и Яндекс Go начнут нормально функционировать. Запросы, касательно появившихся неполадок у пользователей программ для вызова машины, направили специалистам техподдержки.

В летний сезон наблюдались сбои и неполадки в работе этих приложений.

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Проблемы начали появляться приблизительно в 11:00 по московскому времени. У жителей Москвы, Самары, Новосибирска, Сыктывкара, Казани и Уфы начались проблемы с вызовом такси. На нарушения в работе Яндекс Go также пожаловались жители Казахстана.