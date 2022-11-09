После расшифровки системой свыше 1100 слов обнаружили только 6% ошибок.
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Нейроинтерфейс, разработанный американскими учеными, позволяет с точностью распознать речь людей с параличом и проблемами с речевым аппаратом. Система допустила минимальное количество ошибок. Сообщает издание ТАСС.
Ученые создавали множество различных нейроинтерфейсов, которые трансформируют активную деятельность мозга в голосовую речь или письмо. Имплантируемые в мозг электроды дают возможность людям с параличом передвигать курсор мышки по экрану. С помощью курсора можно использовать клавиши виртуальной клавиатуры или рисовать буквы. Все это значительно упрощает набор текста, а также позволяет расшифровывать отдельные слова или предложения с минимальными ошибками. Нейроинтерфейс помогает паралитикам выстроить нормальное общение.
Специалисты создали этот нейроинтерфейс, чтобы облегчить жизнь немых людей и парализованных пациентов, делая ее более комфортной.