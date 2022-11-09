Американским ученым удалось создать нейроинтерфейс, который распознает мысли парализованных и немых людей и трансформирует их в письменную или устную речь.

3080 Gigabyte Gaming за 60тр с началом

3080 Gigabyte Gaming за 60тр с началом

После расшифровки системой свыше 1100 слов обнаружили только 6% ошибок.

реклама

Нейроинтерфейс, разработанный американскими учеными, позволяет с точностью распознать речь людей с параличом и проблемами с речевым аппаратом. Система допустила минимальное количество ошибок. Сообщает издание ТАСС.

Ученые создавали множество различных нейроинтерфейсов, которые трансформируют активную деятельность мозга в голосовую речь или письмо. Имплантируемые в мозг электроды дают возможность людям с параличом передвигать курсор мышки по экрану. С помощью курсора можно использовать клавиши виртуальной клавиатуры или рисовать буквы. Все это значительно упрощает набор текста, а также позволяет расшифровывать отдельные слова или предложения с минимальными ошибками. Нейроинтерфейс помогает паралитикам выстроить нормальное общение.

рекомендации RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Специалисты создали этот нейроинтерфейс, чтобы облегчить жизнь немых людей и парализованных пациентов, делая ее более комфортной.