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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Суперкомпьютер World One предрек вымирание человечества к 2050 году
Машина, использующая сложнейший алгоритм для анализа таких факторов, как загрязнение окружающей среды и уровень рождаемости, предсказала, что цивилизация исчезнет в ближайшие десятилетия.
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Супермашина World On, которая способна предсказать закономерность в жизнедеятельности человека, установила год конца света. Сообщает издание LENTA.RU.

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Алгоритм суперкомпьютера 1973 года сборки, может учесть различные факторы, такие как степень загрязнения природы и даже процент рождаемости. При проведении полного анализа суперкомпьютер способен высчитать, какой именно будет цивилизация в будущем. Кстати, некоторые прогнозы машины действительно сбылись. Одним из таких прогнозов, к примеру, коснулся снижения доступности важнейших минералов и ресурсов. 

Издание пишет, что причиной, по которой человечество вымрет, станут сами люди, а если точнее их деятельность. Загрязнение природы человеком приобрело критический характер. В материале сказано, что где-то в 2040-2050 годах цивилизация полностью исчезнет.

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К несчастью для человечества, предсказания суперкомпьютера подтверждаются астрономом Мартином Рисом, одним из самых выдающихся астрофизиков в мире.

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#суперкомпьютер #world on #конец света
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