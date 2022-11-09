Машина, использующая сложнейший алгоритм для анализа таких факторов, как загрязнение окружающей среды и уровень рождаемости, предсказала, что цивилизация исчезнет в ближайшие десятилетия.

Супермашина World On, которая способна предсказать закономерность в жизнедеятельности человека, установила год конца света. Сообщает издание LENTA.RU.

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Алгоритм суперкомпьютера 1973 года сборки, может учесть различные факторы, такие как степень загрязнения природы и даже процент рождаемости. При проведении полного анализа суперкомпьютер способен высчитать, какой именно будет цивилизация в будущем. Кстати, некоторые прогнозы машины действительно сбылись. Одним из таких прогнозов, к примеру, коснулся снижения доступности важнейших минералов и ресурсов.

Издание пишет, что причиной, по которой человечество вымрет, станут сами люди, а если точнее их деятельность. Загрязнение природы человеком приобрело критический характер. В материале сказано, что где-то в 2040-2050 годах цивилизация полностью исчезнет.

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К несчастью для человечества, предсказания суперкомпьютера подтверждаются астрономом Мартином Рисом, одним из самых выдающихся астрофизиков в мире.